Укр

"Черноморец" хочет вернуть в Украину легендарного тренера

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Роман Григорчук Новость обновлена 14 декабря 2021, 09:20
Роман Григорчук

Официально о возвращении Григорчука будет объявлено в ближайшее время.

Новым главным тренером одесского "Черноморца" станет бывший наставник клуба Роман Григорчук, сообщает Tribuna.com.

По данным источника, переговоры уже находятся на продвинутой стадии. Более того, специалист на данный момент пребывает в Одессе, где уже провел переговоры с новыми владельцами клуба.

Позже журналист Игорь Бурбас в твиттере сообщил, что все условия сделки уже согласованы. В его тренерский штаб войдут бывшие игроки клуба Алексея Антонов и Алексей Гай.

С Григорчуком связаны главные успехи одесситов в последнее время. В сезоне-2013/14 "Черноморец" под руководством Григорчука пробился в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала уступили "Лиону" (0:0, 0:1). Последним местом работы Григорчука был солигорский "Шахтер", откуда специалиста уволили летом.

На данный момент главным тренером одесситов является Юрий Мороз, вместе с которым летом состав "Черноморца" пополнили 15 игроков дубля "Динамо". Фанаты черно-синих неоднократно устраивали акции протеста из-за сложных отношений между болельщиками одесского и киевского клубов.

На зимнюю паузу "Черноморец" ушел на 13-м месте, в зоне переходных матчей.

Как ранее сообщал "Телеграф", после матча "Черноморец" — "Динамо" в УПЛ приняли решение внести изменение в регламенте.

Теги:
#ФК Черноморец #УПЛ #Роман Григорчук
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