"Чорноморець" хоче повернути в Україну легендарного тренера

Офіційно про повернення Григорчука буде оголошено найближчим часом.

Новим головним тренером одеського Чорноморця стане колишній наставник клубу Роман Григорчук, повідомляє Tribuna.com.

За даними джерела, переговори вже перебувають на просунутій стадії. Більше того, фахівець зараз перебуває в Одесі, де вже провів перемовини з новими власниками клубу.

Пізніше журналіст Ігор Бурбас у твіттері повідомив, що всі умови угоди вже узгоджені. До його тренерського штабу увійдуть колишні гравці клубу Олексія Антонов та Олексій Гай.

Із Григорчуком пов’язані головні успіхи одеситів останнім часом. У сезоні-2013/14 "Чорноморець" під керівництвом Григорчука пробився до плей-оф Ліги Європи, де у 1/16 фіналу поступилися "Ліону" (0:0, 0:1). Останнім місцем роботи Григорчука був солігорський "Шахтар", звідки фахівця звільнили влітку.

На даний момент головним тренером одеситів є Юрій Мороз, разом із яким улітку склад "Чорноморця" поповнили 15 гравців дубля "Динамо". Фанати чорно-синіх неодноразово влаштовували акції протесту через складні стосунки між уболівальниками одеського та київського клубів.

На зимову паузу "Чорноморець" пішов на 13-му місці у зоні перехідних матчів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після матчу "Чорноморець" — "Динамо" в УПЛ вирішили внести зміну в регламенті.