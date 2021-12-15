Укр

Один из лучших футболистов современности завершил карьеру из-за проблем с сердцем (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Серхио Агуэро Новость обновлена 15 декабря 2021, 13:53
Серхио Агуэро

Агуэро больше не сыграет на серьезном уровне.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро в среду на пресс-конференции объявил о завершении карьеры футболиста.

33-летний аргентинец со слезами на глазах признался, что не сможет больше профессионально заниматься спортом из-за проблем с сердцем.

В матче 12-го тура чемпионата Испании, в котором его "Барселона" принимала "Алавес", игроку стало плохо посреди матча. На поле сразу выбежали врачи, привели игрока в себя, но продолжить встречу Агуэро не смог.

Позже врачи диагностировали у Агуэро тахикадрию, и было объявлено, что форвард вернется на футбольное поле в начале 2022-го года. Однако более углубленная экспертиза показала, что аргентинец больше не сможет заниматься футболом.

За свою карьеру Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити" (254 мяча), и вместе с британским клубом пять раз становился чемпионом Англии. Летом этого года Серхио на правах свободного агента перебрался в "Барселону", но проявить себя в каталонском клубе так и не смог.

Со сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом-2008, победителем Кубка Америки-2021 и вице-чемпионом мира-2014.

Как ранее сообщал "Телеграф", заменой форварду может стать нападающий сборной Украины.

Теги:
#ФК Барселона #Ла Лига #Серхио Агуэро
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