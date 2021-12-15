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Один із найкращих футболістів сучасності завершив кар’єру через проблеми із серцем (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Серхіо Агуеро Новина оновлена 15 грудня 2021, 13:53
Серхіо Агуеро

Агуеро більше не зіграє на серйозному рівні.

Нападник "Барселони" та збірної Аргентини Серхіо Агуеро в середу на прес-конференції оголосив про завершення кар’єри футболіста.

33-річний аргентинець зі сльозами на очах зізнався, що не зможе професійно займатися спортом через проблеми з серцем.

У матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії, в якому його "Барселона" приймала "Алавес", гравцеві стало погано посеред гри. На поле відразу вибігли лікарі, привели гравця до тями, але продовжити зустріч Агуеро не зміг.

Пізніше лікарі діагностували у Агуеро тахікадрію, і було оголошено, що форвард повернеться на футбольне поле на початку 2022 року. Проте більш поглиблена експертиза показала, що аргентинець більше не зможе займатися футболом.

За свою кар’єру Агуеро став найкращим бомбардиром в історії "Манчестер Сіті" (254 м’ячі), і разом із британським клубом п’ять разів ставав чемпіоном Англії. Влітку цього року Серхіо на правах вільного агента перебрався до "Барселони", але проявити себе в каталонському клубі так і не зміг.

Зі збірною Аргентини Агуеро завойовував олімпійське золото-2008, ставав переможцем Кубка Америки-2021 та віце-чемпіоном світу-2014.

Як раніше повідомляв "Телеграф", заміною на форварда може стати нападник збірної України.

Теги:
#ФК Барселона #Ла Ліга #Серхіо Агуеро
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