Укр

Билосюк стала лучшей среди украинок в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Елена Билосюк Новость обновлена 16 декабря 2021, 16:33
Елена Билосюк

С точной стрельбой один из лидеров сборной едва попала в топ-20.

В четверг на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси прошел женский спринт.

Победу отпраздновала норвежка Марте Олсбю-Ройзеланн, прошедшая дистанцию без промахов. С "нулем" пробежала и француженка Анаи Бескон, но уступила сопернице 15 секунд. Третьей с проигрышем в 16 секунд стала Эльвира Эберг, при этом шведка допустила два промаха.

Лучший результат среди представительниц сборной Украины показала Елена Билосюк, которая с нулем промахов стала лишь 18-й, уступив лидеру минуту и три секунды.

29-й с одним промахом стала Дарья Блашко, которая проиграла лидеру минуту и 11 секунд, а Юлия Джима стала 40-й с двумя промахами (проигрыш — минута и 24 секунды).

Ирина Петренко, отстрелявшись точно на двух рубежах, много проиграла скоростью и стала лишь 59-й (отставание — минута и 53 секунды), а вот Ольга Абрамова с четырьмя промахами и вовсе стала 94-й (отставание — три минуты и 35 секунд).

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины по биатлону представила новый комплект формы на текущий сезон.

Теги:
#Биатлон #Юлия Джима #Сборная Украины по биатлону #Дарья Блашко #Елена Билосюк
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