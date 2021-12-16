Білосюк стала найкращою серед українок у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

З точною стрільбою один із лідерів збірної ледь потрапила у топ-20.

У четвер на етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі пройшов жіночий спринт.

Перемогу відсвяткувала норвежка Марті Олсбю-Ройзелан, яка пройшла дистанцію без промахів. З "нулем" пробігла і француженка Анаї Бескон, але поступилася суперниці 15 секунд. Третьою з програшем у 16 секунд стала Ельвіра Еберг, при цьому шведка допустила два промахи.

Найкращий результат серед представниць збірної України показала Олена Білосюк, яка з нулем промахів стала лише 18-ою, поступившись лідерові хвилину та три секунди.

29-ою з одним промахом стала Дар’я Блашко, яка програла лідерові хвилину та 11 секунд, а Юлія Джима фінішувала 40-ою з двома промахами (програш – хвилина та 24 секунди).

Ірина Петренко, відстрілявшись точно на двох рубежах, багато програла швидкістю і стала лише 58-ою (відставання — хвилина та 53 секунди), а ось Ольга Абрамова з чотирма промахами взагалі показала 95-й час (відставання — три хвилини та 35 секунд).

Як раніше повідомляв Телеграф, збірна України з біатлону представила новий комплект форми на поточний сезон.