Рус

Білосюк стала найкращою серед українок у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
78
Олена Білосюк Новина оновлена 16 грудня 2021, 16:33
Олена Білосюк

З точною стрільбою один із лідерів збірної ледь потрапила у топ-20.

У четвер на етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі пройшов жіночий спринт.

Перемогу відсвяткувала норвежка Марті Олсбю-Ройзелан, яка пройшла дистанцію без промахів. З "нулем" пробігла і француженка Анаї Бескон, але поступилася суперниці 15 секунд. Третьою з програшем у 16 секунд стала Ельвіра Еберг, при цьому шведка допустила два промахи.

Найкращий результат серед представниць збірної України показала Олена Білосюк, яка з нулем промахів стала лише 18-ою, поступившись лідерові хвилину та три секунди.

29-ою з одним промахом стала Дар’я Блашко, яка програла лідерові хвилину та 11 секунд, а Юлія Джима фінішувала 40-ою з двома промахами (програш – хвилина та 24 секунди).

Ірина Петренко, відстрілявшись точно на двох рубежах, багато програла швидкістю і стала лише 58-ою (відставання — хвилина та 53 секунди), а ось Ольга Абрамова з чотирма промахами взагалі показала 95-й час (відставання — три хвилини та 35 секунд).

Як раніше повідомляв Телеграф, збірна України з біатлону представила новий комплект форми на поточний сезон.

Теги:
#Біатлон #Юлія Джима #Збірна України з біатлону #Дарина Блашко #Олена Білосюк
Поки що список закритих країн невеликий
Подорожі
Заборона поїздок до ЄС: які країни закриті для українців
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Поки що список закритих країн невеликий
Заборона поїздок до ЄС: які країни закриті для українців
Дата публікації
Категорія
У Європі та Україні знову дорожчає газ
У Європі ціна на газ перевалила за 1500 доларів: скільки доведеться платити українцям
Дата публікації
Категорія
Кива – лідер за кількістю хайпу серед депутатів
Шахова партія з Іллею Кивою — навіщо вітав Путіна, чому любить скандали і що думає про долю Криму та Донбасу
Дата публікації
Категорія
Чоловіків пов’язують дружні стосунки
Загроза нацбезпеці? Головний український розвідник Буданов живе у Гогілашвілі (відео)
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко після першої перемоги з "Дженоа" оцінив шанси на успіх у матчі проти "Лаціо"