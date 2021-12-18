Бывший тренер "Динамо": "Шевченко однажды попал в плохую компанию, он покуривал всю эту х***ю"

Очередной скелет из шкафа.

Бывший тренер "Динамо", а ныне эксперт телеканалов "Футбол" Йожеф Сабо вспомнил, каким в молодости был главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко.

"Я всегда верил в Андрея, хотя у него были моменты, когда он мог просто пропасть. Ко мне однажды подошел врач и сказал, что у Шевченко очень высокое давление.

Потом мы покопали и выяснили, что у Шевченко была плохая компания, он покуривал всю эту х***ю. Раньше в Конча-Заспу была только одна дорога. Помню, я ехал и мимо меня пронесся Шевченко под 180 км на спортивном Мерседесе, который недавно купил.

Что надо было делать? Я пришел, забрал у него ключи от машины. Пришлось пообщаться с Суркисами. Спасибо, они нашли компанию, "поговорили", и это быстро прекратилось. Ну а потом появилась баба, лет на 15 старше его. Все силы с ней отдавал", — заявил Сабо в интервью FanDay.

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Шевченко стал главным неудачником в истории новой команды. Украинский специалист стал первым, кто не смог победить с командой в шести играх кряду в Серии А.