Колишній тренер "Динамо": "Шевченко якось потрапив у погану компанію, він покурював всю цю х***ю"

Ще один скелет із шафи.

Колишній тренер "Динамо", а нині експерт телеканалів "Футбол" Йожеф Сабо згадав, яким у молодості був головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко.

"Я завжди вірив в Андрія, хоча у нього були моменти, коли він міг просто пропасти. До мене одного разу підійшов лікар і сказав, що Шевченко має дуже високий тиск.

Потім ми покопалися і з’ясували, що у Шевченка була погана компанія, він покурював всю цю х***ю. Раніше в Конча-Заспу була лише одна дорога. Пам’ятаю, я їхав і повз мене промчав Шевченко під 180 км на спортивному Мерседесі, який недавно купив.

Що треба було робити? Я прийшов, забрав у нього ключі від машини. Довелося поспілкуватися із Суркісами. Дякую, вони знайшли компанію, "поговорили", і це швидко припинилося. Ну а потім з’явилася баба, років на 15 старша за нього. Усі сили з нею віддавав", — заявив Сабо в інтерв’ю FanDay.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Шевченко став головним невдахою в історії нової команди. Український фахівець став першим, хто не зміг перемогти з командою у шести іграх поспіль у Серії А.