Укр

Нападающий "Динамо" может продолжить карьеру в России: детали

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Ибрагим Каргбо Новость обновлена 18 декабря 2021, 15:46
Ибрагим Каргбо

Каргбо очень нужен аутсайдеру РПЛ.

Нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо может стать игроком подмосковных "Химок", сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, речь идет об аренде до конца сезона.

Данную информацию журналисту подтвердил Дмитрий Селюк, агент игрока.

«Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. Это очень атлетичный парень ростом метр девяноста три. При этом он самый быстрый в такой команде как, например, «Динамо» Киев. Это то, что нужно «Химкам», ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для забеганий вперед. В команде их сейчас, по сути — нет", — заявил Селюк.

21-летний бельгиец так и не смог закрепиться в основном составе киевлян, выступая преимущественно в аренде в донецком "Олимпике". В матче прошлого сезона Каргбо получил серьезную травму, из-за чего пропустил практически полгода.

На зимнюю паузу "Химки" ушли на последнем месте в чемпионате России.

Как ранее сообщал "Телеграф", защитник "Шахтера" подписал пятилетний контракт с московским "Локомотивом".

Теги:
#РПЛ #ФК Химки #ФК Динамо (Киев)
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