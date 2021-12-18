Нападающий "Динамо" может продолжить карьеру в России: детали
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Каргбо очень нужен аутсайдеру РПЛ.
Нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо может стать игроком подмосковных "Химок", сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По данным источника, речь идет об аренде до конца сезона.
Данную информацию журналисту подтвердил Дмитрий Селюк, агент игрока.
«Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. Это очень атлетичный парень ростом метр девяноста три. При этом он самый быстрый в такой команде как, например, «Динамо» Киев. Это то, что нужно «Химкам», ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для забеганий вперед. В команде их сейчас, по сути — нет", — заявил Селюк.
21-летний бельгиец так и не смог закрепиться в основном составе киевлян, выступая преимущественно в аренде в донецком "Олимпике". В матче прошлого сезона Каргбо получил серьезную травму, из-за чего пропустил практически полгода.
На зимнюю паузу "Химки" ушли на последнем месте в чемпионате России.
Как ранее сообщал "Телеграф", защитник "Шахтера" подписал пятилетний контракт с московским "Локомотивом".
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