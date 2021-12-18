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Нападник "Динамо" може продовжити кар’єру в Росії: деталі

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ібрагім Каргбо Новина оновлена 18 грудня 2021, 15:46
Ібрагім Каргбо

Каргбо дуже потрібний аутсайдеру РПЛ.

Нападник київського "Динамо" Ібрагім Каргбо може стати гравцем підмосковних "Хімок", повідомляє журналіст Іван Карпов у своєму телеграм-каналі.

За даними джерела, йдеться про оренду до кінця сезону.

Цю інформацію журналісту підтвердив Дмитро Селюк, агент гравця.

«Ми справді ведемо переговори про перехід Каргбо. Це дуже атлетичний хлопець на зріст метр дев’яносто три. При цьому він найшвидший у такій команді, як, наприклад, «Динамо» Київ. Це те, що потрібно «Хімкам», адже вони грають у контратакуючий футбол і їм потрібні швидкі форварди для забігань уперед. У команді їх зараз, по суті, ні», — заявив Селюк.

21-річний бельгієць так і не зміг закріпитись в основному складі киян, виступаючи переважно в оренді у донецькому "Олімпіку". У матчі минулого сезону Каргбо отримав серйозну травму, через що пропустив майже півроку.

На зимову паузу "Хімки" пішли на останньому місці у чемпіонаті Росії.

Як раніше повідомляв "Телеграф", захисник "Шахтаря" підписав п’ятирічний контракт із московським "Локомотивом".

Теги:
#РПЛ #ФК Хімки #ФК Динамо (Київ)
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