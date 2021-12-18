Укр

Звезда "Баварии" ушел в туалет прямо во время матча (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Бенджамен Павар Новость обновлена 18 декабря 2021, 17:22
Бенджамен Павар

Против природы не попрешь.

Курьезный эпизод случился во время матча 17-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Вольфбсургом".

На 83-й минуты игра защитник мюнхенцев Бенджамен Павар на французском обратился к тренерскому штабу, чтобы те его экстренно заменили. Причина — игроку срочно приспичило в туалет.

И только мяч перешел на другую половину поля, тот побежал в подтрибунное помещение, не дожидаясь замены. Чуть позже вместо француза на поле появился Малик Тилльман.

Сама игра завершилась уверенной победой мюнхенцев со счетом 4:0. Точными ударами отличились Томас Мюллер, Дайот Упамекано, Лерой Сане и Роберт Левандовски.

Благодаря этой победе "Бавария" закрепилась на первом месте в турнирной таблице с 43 очками, опережая дортмундскую "Боруссию" на девять баллов.

Бенджамен Павар — 25-летний защитник сборной Франции, чемпион мира-2018 и обладатель Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Ранее "Телеграф" публиковал текст, в котором оценивал справедливость победы Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч-2021". Аргентинец в итоговом рейтинге обошел другого игрока "Баварии" Роберта Левандовски.

Теги:
#ФК Бавария #Бундеслига #ФК Вольсбург
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