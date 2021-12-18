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Зірка "Баварії" пішов у туалет прямо під час матчу (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Бенджамен Павар Новина оновлена 18 грудня 2021, 17:22
Бенджамен Павар

Проти природи не попреш.

Курйозний епізод стався під час матчу 17-го туру чемпіонату Німеччини між "Баварією" та "Вольфбсургом".

На 83-й хвилині гра захисник мюнхенців Бенджамен Павар французькою звернувся до тренерського штабу, щоб ті його екстрено замінили. Причина — гравцеві терміново закортіло в туалет.

І тільки м’яч перейшов на іншу половину поля, той побіг у підтрибунне приміщення, не чекаючи на заміну. Трохи згодом замість француза на полі з’явився Малік Тілльман.

Сама гра завершилася упевненою перемогою мюнхенців із рахунком 4:0. Точними ударами відзначилися Томас Мюллер, Дайот Упамекано, Лерой Сане та Роберт Левандовскі.

Завдяки цій перемозі "Баварія" закріпилася на першому місці у турнірній таблиці із 43 очками, випереджаючи дортмундську "Боруссію" на дев’ять балів.

Бенджамен Павар — 25-річний захисник збірної Франції, чемпіон світу-2018 та володар Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Раніше "Телеграф" публікував текст, у якому оцінював справедливість перемоги Ліонеля Мессі у голосуванні за "Золотий м’яч-2021". Аргентинець у підсумковому рейтингу обійшов іншого гравця "Баварії" Роберта Левандовського.

Теги:
#ФК Баварія #Бундесліга #ФК Вольсбург
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