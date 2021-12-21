Укр

"Жрешь как свинья?" Футболист "Шахтера" обратился к жене, которая похвасталась пышным бюстом (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
477
Сергей и Юлия Кривцовы Новость обновлена 21 декабря 2021, 14:28
Сергей и Юлия Кривцовы

Семейство Кривцовых отдыхает на Мальдивах.

Юлия Кривцова, супруга защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергея Кривцова, опубликовала пикантный снимок, но тут же нарвалась на шутку мужа.

Соответствущее фото и комментарий футболиста доступны на страничке Юлии в Instagram

Кривцова буквально взорвала Instagram снимком в купальнике с глубоким вырезом. Красотка позировала в огромной шляпе, а также наслаждалась прохладительным напитком.

"И на завтрак, и на обед, и на ужин. И надо еще угадать, про что это я?", — загадочно подписала фото Юлия.

Юлия Кривцова опубликовала горячий снимок в Instagram
Юлия Кривцова опубликовала горячий снимок в Instagram

Сергей ответил довольно резко, но в рифму: "Жрешь как свинья?". А вот подписчики и другие жены футболистов "Шахтера" восхитились формами Юлии и нахваливали ее фигуру.

Добавим, что Юлия и Сергей воспитывают троих детей — Андрея, Алису и Есению.

Напомним, в сезоне 2021/22 Кривцов принял участие в 13 играх на клубном уровне, в которых центральный защитник "Горняков" сумел отметиться двумя голевыми передачами. "Шахтер" стал зимним чемпионом УПЛ.

Ранее жена вратаря "Динамо" похвасталась пышными формами на отдыхе.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Сергей Кривцов
Уже в 2023 году привычные пластиковые пакеты должны полностью исчезнуть из жизни украинцев
Деньги
Запрет полиэтиленовых пакетов в Украине: за кульки заплатим дважды
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Уже в 2023 году привычные пластиковые пакеты должны полностью исчезнуть из жизни украинцев
Запрет полиэтиленовых пакетов в Украине: за кульки заплатим дважды
Дата публикации
Категория
Президент РФ уверен, что НАТО наращивает огневую мощь в Европе
Ракеты долетят за 10 минут: Путин сделал новое заявление об Украине
Дата публикации
Категория
В 2019 году Зеленский говорил Порошенко, что он "его приговор"
Порошенко уехал из страны перед вручением подозрения в госизмене: где он сейчас и когда вернется (видео)
Дата публикации
Категория
Ужасная находка возле одной из школ Днепра
Разбили голову и зарезали: прямо у школы в Днепре нашли два трупа (фото и видео 18+)
Дата публикации
Категория
Состав "95 квартала" в 2021 году
Полысели и потолстели: как изменились звезды "95 квартала" за 15 лет (фото)