"Жрешь как свинья?" Футболист "Шахтера" обратился к жене, которая похвасталась пышным бюстом (фото)

Семейство Кривцовых отдыхает на Мальдивах.

Юлия Кривцова, супруга защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергея Кривцова, опубликовала пикантный снимок, но тут же нарвалась на шутку мужа.

Соответствущее фото и комментарий футболиста доступны на страничке Юлии в Instagram.

Кривцова буквально взорвала Instagram снимком в купальнике с глубоким вырезом. Красотка позировала в огромной шляпе, а также наслаждалась прохладительным напитком.

"И на завтрак, и на обед, и на ужин. И надо еще угадать, про что это я?", — загадочно подписала фото Юлия.

Юлия Кривцова опубликовала горячий снимок в Instagram

Сергей ответил довольно резко, но в рифму: "Жрешь как свинья?". А вот подписчики и другие жены футболистов "Шахтера" восхитились формами Юлии и нахваливали ее фигуру.

Добавим, что Юлия и Сергей воспитывают троих детей — Андрея, Алису и Есению.

Напомним, в сезоне 2021/22 Кривцов принял участие в 13 играх на клубном уровне, в которых центральный защитник "Горняков" сумел отметиться двумя голевыми передачами. "Шахтер" стал зимним чемпионом УПЛ.

Ранее жена вратаря "Динамо" похвасталась пышными формами на отдыхе.