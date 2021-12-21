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"Жреш як свиня?" Футболіст "Шахтаря" звернувся до дружини, яка похвалилася пишним бюстом (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій та Юлія Кривцови Новина оновлена 21 грудня 2021, 14:28
Сергій та Юлія Кривцови

Сімейство Кривцових відпочиває на Мальдівах.

Юлія Кривцова, дружина захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Сергія Кривцова, опублікувала пікантний знімок, але одразу нарвалася на жарт чоловіка.

Відповідне фото та коментар футболіста доступні на сторінці Юлії в Instagram.

Кривцова буквально підірвала Instagram знімком у купальнику із глибоким вирізом. Красуня позувала у величезному капелюсі, а також насолоджувалася прохолодним напоєм.

"І на сніданок, і на обід, і на вечерю. І ще треба вгадати, про що це я?", — загадково підписала фото Юлія.

Юлія Кривцова опублікувала гарячий знімок у Instagram
Юлія Кривцова опублікувала гарячий знімок у Instagram

Сергій відповів досить різко, але в риму: "Жреш як свиня?". А ось підписники та інші дружини футболістів "Шахтаря" захопилися формами Юлії та нахвалювали її фігуру.

Додамо, що Юлія та Сергій виховують трьох дітей – Андрія, Алісу та Єсенію.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Кривцов взяв участь у 13 іграх на клубному рівні, в яких центральний захисник "Гірників" зумів відзначитися двома гольовими передачами. "Шахтар" став зимовим чемпіоном УПЛ.

Раніше дружина воротаря "Динамо" похвалилася пишними формами на відпочинку.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Сергій Кривцов
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