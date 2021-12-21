Россиян допустят до Кубка мира по биатлону в Германии, но с одной оговоркой

Представители РФ смогут участвовать в ближайших соревнованиях.

После этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) большой биатлон взял паузу, во время которой расползлись слухи о том, что сборная России не сможет участвовать на ближайших этапах КМ в Германии из-за ужесточения антикоронавирусных правил в этой стране. Однако Международный союз биатлонистов (IBU) опроверг эти слухи.

Соответсвующее заявление появилось на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

По информации источника, российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в Оберхофе и Рупольдинге, несмотря на отсутствие вакцины, признанной в Германии (биатлонисты РФ вакцинированы "Спутником V", — прим. Ред.). Российские спортсмены получат эту возможность, если будут регулярно проходить тестирование на коронавирус.

"На сегодняшний день спортсмены, вакцинированные Sputnik V, могут участвовать в этапах Кубка мира BMW IBU в Германии в январе в соответствии с исключительным правилом для этих соревнований, но должны проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования SARS-CoV-2, чтобы войти и остаться в соревновательном "пузыре" и отелях", — гласит сообщение на сайте СБР.

Кроме того, в IBU отметили, что правила могут поменяться и они следят за ситуацией.

Напомним, этап КМ в Оберхофе стартует 6 января, а в Рупольдинге — 12 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские биатлонисты опозорились на Кубке мира.