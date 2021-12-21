Росіян допустять до Кубка світу з біатлону в Німеччині, але з однією обмовкою

Представники РФ зможуть взяти участь у найближчих змаганнях.

Після етапу Кубка світу з біатлону в Ансі (Франція) великий біатлон взяв паузу, під час якої розповзлися чутки про те, що збірна Росії не зможе взяти участь на найближчих етапах КС у Німеччині через посилення антикоронавірусних правил у цій країні. Проте Міжнародний союз біатлоністів (IBU) спростував ці чутки.

Відповідна заява з’явилася на офіційному сайті Союзу біатлоністів Росії (СБР).

За інформацією джерела, російські спортсмени зможуть взяти участь у змаганнях в Оберхофі та Рупольдингу, попри відсутність вакцини, визнаної в Німеччині (біатлоністи РФ вакциновані "Супутником V", — прим. ред.). Російські спортсмени отримають цю можливість, якщо регулярно проходитимуть тестування на коронавірус.

"На сьогодні спортсмени, вакциновані Sputnik V, можуть взяти участь в етапах Кубка світу BMW IBU у Німеччині у січні відповідно до виняткового правила для цих змагань, але повинні проходити регулярну процедуру ПЛР-тестування SARS-CoV-2, щоб увійти та залишитися в змагальному "пузирі" та готелях", — говорить повідомлення на сайті СБР.

Крім того, в IBU зазначили, що правила можуть змінитись і вони стежать за ситуацією.

Нагадаємо, етап КС в Оберхофі стартує 6 січня, а в Рупольдингу — 12 січня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські біатлоністи зганьбилися на Кубку світу.