Владелец "Десны" хочет избавиться от клуба ради команды из России

Еще один клуб УПЛ на грани исчезновения.

В ближайшее время большие проблемы могут возникнуть в черниговской "Десне".

Как сообщает журналист ютуб-проекта "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, у президент черниговского клуба Владимир Левин может прекратить финансирование клуба. Некоторые лидеры команды из-за постоянных долгов уже покинули команду. Речь идет об Владлене Юрченко, Андрее Тотовицком, Филиппе Будковском и Владиславе Калитвинцеве.

Завершился срок аренды и у Сергея Болбата, и защитник уже вернулся в расположение "Шахтера". По данным источника, в команде по-прежнему есть долги за несколько последних месяцев.

Президент клуба Владимир Левин, в то же время, может закрыть проект, а вместо этого приобрести акции клуба российской Премьер-лиги "Химки", которые на данный момент находятся в зоне вылета РПЛ.

На зимнюю паузу "Десна" ушла на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от зоны еврокубков уже на 11 очков.

Как ранее сообщал "Телеграф", в летнее трансферное окно один из лидеров "Шахтера" покинет донецкую команду.