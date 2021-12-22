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Власник "Десни" хоче позбутися клубу заради команди з Росії

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Володимир Левін Новина оновлена 22 грудня 2021, 14:25
Володимир Левін

Ще один клуб УПЛ на межі зникнення.

Найближчим часом великі проблеми можуть виникнути у чернігівській "Десні".

Як повідомляє журналіст ютуб-проекту "ТаТоТаке" Андрій Сеньків, президент чернігівського клубу Володимир Левін може припинити фінансування клубу. Деякі лідери команди через постійні борги вже покинули команду. Йдеться про Владлена Юрченка, Андрія Тотовицького, Філіпа Будковського та Владислава Калитвинцева.

Завершився термін оренди і у Сергія Болбата, і захисник уже повернувся до розташування "Шахтаря". За даними джерела, у команді, як і раніше, є борги за кілька останніх місяців.

Президент клубу Володимир Левін, водночас, може закрити проект, а натомість придбати акції клубу російської Прем’єр-ліги "Хімки", які наразі перебувають у зоні вильоту РПЛ.

На зимову паузу "Десна" пішла на сьомому місці у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від зони єврокубків уже на 11 очок.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у літнє трансферне вікно один із лідерів "Шахтаря" залишить донецьку команду.

Теги:
#УПЛ #ФК Десна #Володимир Левін
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