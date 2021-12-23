Укр

Известный украинский футболист потерял сознание после столкновения с вратарем (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Марьян Швед Новость обновлена 23 декабря 2021, 13:36
Марьян Швед

Ужасная травма украинского полузащитника.

Правый вингер бельгийского "Мехелена" и сборной Украины Марьян Швед попал в больницу после столкновения с вратарем в кубковой игре.

Об этом сообщает gva.be.

Во время домашнего матча 1/4 финала Кубка Бельгии с "Эйпеном" при счете 1:1 Швед на полном ходу врезался во вратаря соперников. В результате удара украинец оказался на газоне без сознания.

"Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине, но не двигался. Затем его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. После игры он пришел в себя", — рассказал после поединка главный тренер "Мехелена" Воутер Вранкен.

Добавим, что после вынужденной замены Марьяна на 71-й минуте "Мехелен" пропустил дважды, уступив гостям со счетом 1:3. Таким образом, клуб украинца вылетел из турнира.

Марьян доставили в больницу для углубленного обследования. Выявилось, что 24-летний вингер получил сотрясение мозга и кровотечение в легкие. Также в результате сильного удара у украинца повреждено ухо. За футболистом в ближайшее время будут следить врачи.

В сезоне 2021/22 Марьян сыграл 18 матчей на клубном уровне, отметившись двумя голами и одним ассистом. "Мехелен" идет на 8-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Бельгии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Андрей Ярмоленко попал в перекладину в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

Теги:
#Футбол #Бельгия #Марьян Швед #ФК Мехелен #ФК Эйпен
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