Відомий український футболіст знепритомнів після зіткнення з воротарем (відео)
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Жахлива травма українського півзахисника.
Правий вінгер бельгійського "Мехелена" та збірної України Мар’ян Швед потрапив до лікарні після зіткнення з воротарем у кубковій грі.
Про це повідомляє gva.be.
Під час домашнього матчу 1/4 фіналу Кубка Бельгії з "Ейпеном" за рахунку 1:1 Швед на повному ходу врізався у воротаря суперників. Внаслідок удару українець знепритомнів.
"Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, але не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар’ян прокашлявся. Після гри він прийшов до тями", — розповів після поєдинку головний тренер "Мехелена" Воутер Вранкен.
Додамо, що після вимушеної заміни Мар’яна на 71-й хвилині "Мехелен" пропустив двічі, поступившись гостям із рахунком 1:3. Таким чином, клуб українця вилетів із турніру.
Мар’яна доправили до лікарні для поглибленого обстеження. Виявилося, що 24-річний вінгер отримав струс мозку та кровотечу у легені. Також внаслідок сильного удару в українця пошкоджено вухо. За футболістом найближчим часом слідкуватимуть лікарі.
У сезоні 2021/22 Мар’ян зіграв 18 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та одним асистом. "Мехелен" йде на 8-му місці у турнірній таблиці найвищого дивізіону чемпіонату Бельгії.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Андрій Ярмоленко влучив у поперечину у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.
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