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Відомий український футболіст знепритомнів після зіткнення з воротарем (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мар’ян Швед Новина оновлена 23 грудня 2021, 13:36
Мар’ян Швед

Жахлива травма українського півзахисника.

Правий вінгер бельгійського "Мехелена" та збірної України Мар’ян Швед потрапив до лікарні після зіткнення з воротарем у кубковій грі.

Про це повідомляє gva.be.

Під час домашнього матчу 1/4 фіналу Кубка Бельгії з "Ейпеном" за рахунку 1:1 Швед на повному ходу врізався у воротаря суперників. Внаслідок удару українець знепритомнів.

"Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, але не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар’ян прокашлявся. Після гри він прийшов до тями", — розповів після поєдинку головний тренер "Мехелена" Воутер Вранкен.

Додамо, що після вимушеної заміни Мар’яна на 71-й хвилині "Мехелен" пропустив двічі, поступившись гостям із рахунком 1:3. Таким чином, клуб українця вилетів із турніру.

Мар’яна доправили до лікарні для поглибленого обстеження. Виявилося, що 24-річний вінгер отримав струс мозку та кровотечу у легені. Також внаслідок сильного удару в українця пошкоджено вухо. За футболістом найближчим часом слідкуватимуть лікарі.

У сезоні 2021/22 Мар’ян зіграв 18 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та одним асистом. "Мехелен" йде на 8-му місці у турнірній таблиці найвищого дивізіону чемпіонату Бельгії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Андрій Ярмоленко влучив у поперечину у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Теги:
#Футбол #Бельгія #Мар'ян Швед #ФК Мехелен #ФК Ейпен
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