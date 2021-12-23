Ярмоленко мало не врятував "Вест Хем" від поразки "Тоттенгему": відео феноменального удару українця

Гравець збірної України мало не став героєм зустрічі.

У середу, 22 грудня, "Вест Хем" Андрія Ярмоленка проводив гостьовий поєдинок із "Тоттенгемом" у рамках матчу 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Зустріч, що проходила на стадіоні "Тоттенгем Готспур", завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

У першому таймі відбулися всі ключові події у грі. Півзахисник "Шпор" Стівен Бергвейн відкрив рахунок на 29 хвилині зустрічі, а вже через 3 хвилини гравець гостей Джаррод Боуен зрівняв рахунок. Переможний гол відбувся на 34-й хвилині після удару Лукаса Моури. У півфінал кубка пробився "Тоттенгем".

Ярмоленко випустили на поле за десять хвилин до закінчення основного часу зустрічі. Під завісу поєдинку Андрій мав можливість зрівняти рахунок, але після його удару з рикошетом м’яч влучив у перекладину воріт Льоріса.

Відео удару Ярмоленка:

Відеоогляд матчу "Тоттенгем" — "Вест Хем" доступний на Youtube-каналі "Шпор":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фанати "Вест Хема" освистали Ярмоленка у матчі Ліги Європи. До слова, "Молотобійці" вийшли у плей-офф ЛЕ з першого місця у групі. Лондонський клуб зіграє у 1/8 фіналу ЛЕ, а його потенційний суперник визначиться у стиковому раунді єврокубку. Раніше відбулося жеребкування плей-офф ЛЕ.