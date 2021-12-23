Сборная Украины по футболу вновь доказала, что круче России
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Преимущество — очень существенное.
Официальный сайт ФИФА опубликовал обновленный рейтинг лучших сборных мира.
Сборная Украины закончила год на 25-м месте с 1535 очками, а вот команда России по-прежнему плетется в четвертом десятке (34-е место, 1493 очка).
Напомним, в 2021 году сборная Украины пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где уступила Англии со счетом 0:4.
В то же время команда Александра Петракова смогла запрыгнуть в последний вагон квалификации на чемпионат мира-2022. В плей-офф Украина сначала на выезде сыграет против Шотландии, а затем встретится с победителем в паре Уэльс — Австрия.
Рейтинг сборных по версии ФИФА по состоянию на 23 декабря
1. Бельгия — 1828,45
2. Бразилия — 1826,35
3. Франция — 1786,15
4. Англия — 1755,52
5. Аргентина — 1750,51
6. Италия — 1740,77
7. Испания — 1704,75
8. Португалия — 1660,25
9. Дания — 1654,54
10. Нидерланды — 1653,73
Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлой неделе состоялась жеребьевка третьего розыгрыша футбольной Лиги наций, где украинцам в соперники достались армяне, шотландцы и ирландцы.
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