Укр

Сборная Украины по футболу вновь доказала, что круче России

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Сборная Украины Новость обновлена 23 декабря 2021, 13:30
Сборная Украины

Преимущество — очень существенное.

Официальный сайт ФИФА опубликовал обновленный рейтинг лучших сборных мира.

Сборная Украины закончила год на 25-м месте с 1535 очками, а вот команда России по-прежнему плетется в четвертом десятке (34-е место, 1493 очка).

Напомним, в 2021 году сборная Украины пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где уступила Англии со счетом 0:4.

В то же время команда Александра Петракова смогла запрыгнуть в последний вагон квалификации на чемпионат мира-2022. В плей-офф Украина сначала на выезде сыграет против Шотландии, а затем встретится с победителем в паре Уэльс — Австрия.

Рейтинг сборных по версии ФИФА по состоянию на 23 декабря

1. Бельгия — 1828,45

2. Бразилия — 1826,35

3. Франция — 1786,15

4. Англия — 1755,52

5. Аргентина — 1750,51

6. Италия — 1740,77

7. Испания — 1704,75

8. Португалия — 1660,25

9. Дания — 1654,54

10. Нидерланды — 1653,73

Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлой неделе состоялась жеребьевка третьего розыгрыша футбольной Лиги наций, где украинцам в соперники достались армяне, шотландцы и ирландцы.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная России
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