Збірна України з футболу знову довела, що крутіше за Росію
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 139
Перевага – дуже суттєва.
Офіційний сайт ФІФА опублікував оновлений рейтинг найкращих збірних світу.
Збірна України закінчила рік на 25-му місці з 1535 очками, а ось команда Росії, як і раніше, перебуває в четвертому десятку (34-е місце, 1493 очка).
Нагадаємо, у 2021 році збірна України пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи, де поступилася Англії з рахунком 0:4.
У той же час команда Олександра Петракова спромоглася застрибнути в останній потяг кваліфікації на чемпіонат світу-2022. У плей-оф Україна спочатку на виїзді зіграє проти Шотландії, а потім зустрінеться із переможцем у парі Уельс — Австрія.
Рейтинг збірних за версією ФІФА станом на 23 грудня
1. Бельгія — 1828,45
2. Бразилія — 1826,35
3. Франція — 1786,15
4. Англія — 1755,52
5. Аргентина — 1750,51
6. Італія — 1740,77
7. Іспанія — 1704,75
8. Португалія — 1660,25
9. Данія — 1654,54
10. Нідерланди — 1653,73
Як раніше повідомляв "Телеграф", минулого тижня відбулося жеребкування третього розіграшу футбольної Ліги націй, де українцям у суперники дісталися вірмени, шотландці та ірландці.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-