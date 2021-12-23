Рус

Збірна України з футболу знову довела, що крутіше за Росію

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
139
Збірна України Новина оновлена 23 грудня 2021, 13:30
Збірна України

Перевага – дуже суттєва.

Офіційний сайт ФІФА опублікував оновлений рейтинг найкращих збірних світу.

Збірна України закінчила рік на 25-му місці з 1535 очками, а ось команда Росії, як і раніше, перебуває в четвертому десятку (34-е місце, 1493 очка).

Нагадаємо, у 2021 році збірна України пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи, де поступилася Англії з рахунком 0:4.

У той же час команда Олександра Петракова спромоглася застрибнути в останній потяг кваліфікації на чемпіонат світу-2022. У плей-оф Україна спочатку на виїзді зіграє проти Шотландії, а потім зустрінеться із переможцем у парі Уельс — Австрія.

Рейтинг збірних за версією ФІФА станом на 23 грудня

1. Бельгія — 1828,45

2. Бразилія — 1826,35

3. Франція — 1786,15

4. Англія — 1755,52

5. Аргентина — 1750,51

6. Італія — 1740,77

7. Іспанія — 1704,75

8. Португалія — 1660,25

9. Данія — 1654,54

10. Нідерланди — 1653,73

Як раніше повідомляв "Телеграф", минулого тижня відбулося жеребкування третього розіграшу футбольної Ліги націй, де українцям у суперники дісталися вірмени, шотландці та ірландці.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Росії
Володимир Путін досить широко торкнувся теми України
Новини Росії
Путін натякнув на підготовку нової війни на Донбасі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін досить широко торкнувся теми України
Путін натякнув на підготовку нової війни на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Механізм постановки на облік ще не оприлюднений
Жінок в Україні зобов’язують ставати на військовий облік: головне у трьох пунктах
Дата публікації
Категорія
Сергій Фурса
"Доведеться змиритися й платити", — економіст Фурса про тарифи та курс долара в Україні
Дата публікації
Категорія
В Україні вакцинацію від коронавірусу проводять 4 препаратами.
В Україні стартувало третє коло щеплень від коронавірусу: хто і як може пройти ревакцинацію
Дата публікації
Категорія
"Жовта" карантинна зона поповнилася шістьма областями
"Червоними" залишилися дві області: які правила карантину діють в Україні напередодні Нового року