Збірна України з футболу знову довела, що крутіше за Росію

Перевага – дуже суттєва.

Офіційний сайт ФІФА опублікував оновлений рейтинг найкращих збірних світу.

Збірна України закінчила рік на 25-му місці з 1535 очками, а ось команда Росії, як і раніше, перебуває в четвертому десятку (34-е місце, 1493 очка).

Нагадаємо, у 2021 році збірна України пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи, де поступилася Англії з рахунком 0:4.

У той же час команда Олександра Петракова спромоглася застрибнути в останній потяг кваліфікації на чемпіонат світу-2022. У плей-оф Україна спочатку на виїзді зіграє проти Шотландії, а потім зустрінеться із переможцем у парі Уельс — Австрія.

Рейтинг збірних за версією ФІФА станом на 23 грудня

1. Бельгія — 1828,45

2. Бразилія — 1826,35

3. Франція — 1786,15

4. Англія — 1755,52

5. Аргентина — 1750,51

6. Італія — 1740,77

7. Іспанія — 1704,75

8. Португалія — 1660,25

9. Данія — 1654,54

10. Нідерланди — 1653,73

Як раніше повідомляв "Телеграф", минулого тижня відбулося жеребкування третього розіграшу футбольної Ліги націй, де українцям у суперники дісталися вірмени, шотландці та ірландці.