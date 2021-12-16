Збірна України з футболу дізналася суперників у третьому розіграші Ліги націй

У четвер у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового турніру Ліги націй.

Жеребкування Ліги націй: як це було

Збірна України потрапила до групи B1, де зіграє проти збірних Шотландії, Вірменії та Ірландії. Варто зазначити, що із Шотландією українці також зіграють у плей-офф відбору на ЧС-2022.

Група 1: Вірменія, Ірландія, Шотландія, Україна.

Група 2: Албанія, Ізраїль, Росія, Ісландія.

Група 3: Чорногорія, Румунія, Фінляндія, Боснія.

Група 4: Словенія, Сербія, Норвегія, Швеція.

Раніше Україна у своїй історії ще жодного разу не зустрічалася проти ірландців.

Перші матчі відбудуться вже у червні наступного року.

Перемога в групі дозволить збірній Україні піднятися до найвищого дивізіону А та проводити зустрічі з найсильнішими збірними Європи. Крім того, перемога у групі Ліги націй — додатковий шанс здобути путівку на Євро-2024. На даний момент ще немає регламенту чемпіонату Європи, тому сказати, як саме проходитиме відбір, не можна.

Як раніше повідомляв "Телеграф", чинним переможцем турніру є збірна Франції, яка у фіналі обіграла Іспанію (2:1).