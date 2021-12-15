У четвер збірна України дізнається суперників у Лізі націй: пряма онлайн-трансляція

Стежимо разом за процедурою.

У четвер у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування групового турніру третього за рахунком розіграшу Ліги націй з футболу. Серед інших збірних і Україна дізнається про своїх суперників на груповій стадії у дивізіоні В.

Де дивитися жеребкування і о котрій початок?

Старт процедури заплановано на 19.00 за київським часом. У прямому ефірі українські глядачі зможуть переглянути жеребкування на телеканалі "Футбол 1" або стрімінговій платформі OLL.TV.

Чи зможе Україна зіграти із Росією?

Ні. Незважаючи на те, що ці збірні знаходяться в одному дивізіоні та у різних кошиках, рішенням УЄФА Україна та Росія будуть у різних групах.

З ким Україна може зустрітись у групі?

Варіантів насправді багато. Точно Україна не зіграє проти Боснії та Герцоговини, Швеції та Ісландії, які також перебувають у першому кошику. Ну й проти Росії, про що було сказано вище. В іншому немає жодних обмежень, з кожного кошика Україна отримає по одному супернику.

Кошик 2: Росія, Фінляндія, Шотландія та Норвегія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія та Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія та Вірменія.

Що дає виступ у Лізі націй?

Перемога в групі дозволить збірній Україні піднятися до найвищого дивізіону А та проводити зустрічі з найсильнішими збірними Європи. Крім того, перемога у групі Ліги націй — додатковий шанс здобути путівку на Євро-2024. На даний момент ще немає регламенту чемпіонату Європи, тому сказати, як саме проходитиме відбір, не можна.

Як раніше повідомляв "Телеграф", чинним переможцем турніру є збірна Франції, яка у фіналі обіграла Іспанію (2:1).