Рус

У четвер збірна України дізнається суперників у Лізі націй: пряма онлайн-трансляція

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Ліга націй Новина оновлена 15 грудня 2021, 16:55
Ліга націй

Стежимо разом за процедурою.

У четвер у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування групового турніру третього за рахунком розіграшу Ліги націй з футболу. Серед інших збірних і Україна дізнається про своїх суперників на груповій стадії у дивізіоні В.

Де дивитися жеребкування і о котрій початок?

Старт процедури заплановано на 19.00 за київським часом. У прямому ефірі українські глядачі зможуть переглянути жеребкування на телеканалі "Футбол 1" або стрімінговій платформі OLL.TV.

Чи зможе Україна зіграти із Росією?

Ні. Незважаючи на те, що ці збірні знаходяться в одному дивізіоні та у різних кошиках, рішенням УЄФА Україна та Росія будуть у різних групах.

З ким Україна може зустрітись у групі?

Варіантів насправді багато. Точно Україна не зіграє проти Боснії та Герцоговини, Швеції та Ісландії, які також перебувають у першому кошику. Ну й проти Росії, про що було сказано вище. В іншому немає жодних обмежень, з кожного кошика Україна отримає по одному супернику.

Кошик 2: Росія, Фінляндія, Шотландія та Норвегія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія та Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія та Вірменія.

Що дає виступ у Лізі націй?

Перемога в групі дозволить збірній Україні піднятися до найвищого дивізіону А та проводити зустрічі з найсильнішими збірними Європи. Крім того, перемога у групі Ліги націй — додатковий шанс здобути путівку на Євро-2024. На даний момент ще немає регламенту чемпіонату Європи, тому сказати, як саме проходитиме відбір, не можна.

Як раніше повідомляв "Телеграф", чинним переможцем турніру є збірна Франції, яка у фіналі обіграла Іспанію (2:1).

Теги:
#Збірна України #Жеребкування #Ліга Націй
Карантин продовжили ще майже на 4 місяці
Україна
В Україні продовжили карантин: які обмеження діятимуть
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Карантин продовжили ще майже на 4 місяці
В Україні продовжили карантин: які обмеження діятимуть
Дата публікації
Категорія
Витрачати гроші можна буде вже з 19 грудня
Бонус за щеплення: скільки українців уже записалося на отримання "вовинної тисячі"
Дата публікації
Категорія
В Україні змінили назву ще одного міста
"Перед назвою – ставити приставку Зе": в Україні назвали місто ім'ям президента
Дата публікації
Категорія
Швидкі забрали двох постраждалих
На харківському ринку сталася стрілянина: наслідки потрапили на відео (18+)
Дата публікації
Категорія
Прощання з Кернесом зібрало тисячі людей.
Харків перекрили через річницю смерті Кернеса: як вшановують пам’ять про нього і чим запам’ятався ексмер (фото, відео)