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Визначились можливі суперники збірної України у Лізі націй

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Збірна України з футболу Новина оновлена 14 грудня 2021, 07:52
Збірна України з футболу

Жеребкування вже в четвер.

Збірна України з футболу дізналася можливих суперників в третьому розіграші Ліги націй, повідомляє офіційний сайт турніру.

Жеребкування турніру відбудеться у четвер, початок — о 19.00 за київським часом.

Збірна України зараз перебуває у дивізіоні В (другому за силою). Враховуючи, що команда Олександра Петракова за підсумками минулого розіграшу вилетіла з дивізіону А, вона потрапила в перший кошик для жеребкування. Таким чином, українці у групі точно не зіграють проти Швеції, Боснії та Герцоговини та Ісландії.

Методом жеребу склад групи складуть по одному представнику з кошика 2, 3 та 4. Відповідно до регламенту УЄФА, на цій стадії збірна України не зможе зустрітись проти Росії.

Кошик 2: Росія, Фінляндія, Шотландія та Норвегія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія та Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія та Вірменія.

Команди на груповому турнірі проведуть по шість матчів по системі "кожен з кожним, вдома та на виїзді". Переможець групи отримає право підвищитись у дивізіон А, а також претендуватиме на додаткову путівку на Євро-2024. Враховуючи, що регламент чемпіонату Європи поки що не прописаний, тому невідомо, які саме переваги отримають переможці груп.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній гравець "Динамо" та збірної України працює вантажником у супермаркеті.

Теги:
#Збірна України #Жеребкування #Ліга Націй
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