Петраков заробляє вдвічі менше, ніж тренер жіночої збірної з футболу

Дивовижна різниця.

Головний тренер жіночої збірної України іспанець Луїс Кортес, який нещодавно очолив "Жовто-синіх", заробляє більше, ніж наставник чоловічої національної команди Олександр Петраков.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

За інформацією джерела, оклад іспанця в Україні становить близько 17 тисяч євро (близько 525 тисяч гривень). Водночас зарплата Петракова оцінюється у 220 тисяч гривень на місяць. Таким чином, Кортес отримує у 2,39 раза більше, ніж наставник чоловічої збірної України. Додамо, що Луїс в Україні також займається розвитком жіночого футболу.

Зазначимо, дебют іспанця у збірній не вдався. Під керівництвом Кортеса українські жінки поступилися Угорщині (4:2) і зіграли внічию з Шотландією (1:1). Ці ігри проходили у рамках відбору на чемпіонат світу-2023.

При Петракові збірна України зуміла пробитися в раунд плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. У березні 2022 року "Жовто-синім" належить зіграти з Шотландією, а у разі успіху і з переможцем пари Уельс — Австрія. Переможець двох матчів вирушить на чемпіонат світу-2022. Додамо, що Петраков у разі успіху збірної України у відборі заробить солідні преміальні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що жіноча збірна Англії забила в офіційному матчі 20 голів.