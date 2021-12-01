Петраков зарабатывает вдвое меньше, чем тренер женской сборной по футболу

Удивительная разница.

Главный тренер женской сборной Украины испанец Луис Кортес, который недавно возглавил "Желто-синих", зарабатывает больше, чем наставник мужской национальной команды Александр Петраков.

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника, оклад испанца в Украине становит около 17 тысяч евро (около 525 тысяч гривен). В то же время зарплата Петракова оценивается в 220 тысяч гривен в месяц. Таким образом, Кортес получает в 2,39 раза больше, чем наставник мужской сборной Украины. Добавим, что Луис в Украине также занимается развитием женского футбола.

Отметим, дебют испанца в сборной не удался. При Кортесе украинские женщины уступили Венгрии (4:2) и сыграли вничью с Шотландией (1:1). Эти игры проходили в рамках отбора на чемпионат мира-2023.

При Петракове сборная Украины сумела пробиться в раунд плей-офф квалификации на ЧМ-2022. В марте 2022 года "Желто-синим" предстоит сыграть с Шотландией, а в случае успеха и с победителем пары Уэльс — Австрия. Победитель двух матчей отправится на чемпионат мира-2022. Добавим, что Петраков в случае успеха сборной Украины в отборе заработает солидные премиальные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что женская сборная Англии забила в официальном матче 20 голов.