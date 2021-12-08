Петраков запросить двох молодих футболістів на матчі плей-оф проти Шотландії

Один гравець із "Шахтаря", другий — із "Динамо".

Головний тренер збірної України Олександр Петраков ухвалив рішення внести до розширеного списку національної команди двох молодих гравців для підготовки до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

Як повідомляє портал Meta Ratings, британську візу, яка потрібна для поїздки до Глазго, оформлятимуть для воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна та захисника "Динамо" Олександра Сироти.

Загалом у розширений список на даний момент внесено 36 футболістів.

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Олександр Петраков зізнався, що слідкує за грою Михайла Мудрика, який також перебуває у розширеному списку. Також головний тренер збірної України пояснив журналістам, чому не викликає команду воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна. Цього сезону Лунін не провів жодного матчу в чемпіонаті Іспанії за іспанський клуб.