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Петраков запросить двох молодих футболістів на матчі плей-оф проти Шотландії

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Олександр Петраков Новина оновлена 08 грудня 2021, 23:31
Олександр Петраков

Один гравець із "Шахтаря", другий — із "Динамо".

Головний тренер збірної України Олександр Петраков ухвалив рішення внести до розширеного списку національної команди двох молодих гравців для підготовки до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

Як повідомляє портал Meta Ratings, британську візу, яка потрібна для поїздки до Глазго, оформлятимуть для воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна та захисника "Динамо" Олександра Сироти.

Загалом у розширений список на даний момент внесено 36 футболістів.

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Олександр Петраков зізнався, що слідкує за грою Михайла Мудрика, який також перебуває у розширеному списку. Також головний тренер збірної України пояснив журналістам, чому не викликає команду воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна. Цього сезону Лунін не провів жодного матчу в чемпіонаті Іспанії за іспанський клуб.

Теги:
#Збірна України #Олександр Петраков #ЧС-2022 #Анатолій Трубін #Олександр Сирота
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