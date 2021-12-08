Петраков пригласит двух молодых футболистов на матчи плей-офф против Шотландии

Один игрок из "Шахтера", второй — из "Динамо".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение внести в расширенный список национальной команды двух молодых игроков для подготовки к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Как сообщает портал Meta Ratings, британскую визу, которая нужна для поездки в Глазго, будут оформлять для вратаря "Шахтеря" Анатолия Трубина и защитника "Динамо" Александра Сироты.

Всего в расширенный список на данный момент внесены 36 футболистов.

Свой первый матч сборная Украины проведет на выезде 24 марта. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде. В параллельной встрече Уэльс сразится против Австрии.

Как ранее сообщал "Телеграф", Александр Петраков признался, что следит за игрой Михаила Мудрика, который также находится в расширенном списке. Также главный тренер сборной Украины объяснил журналистам, почему не вызывает в команду вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина. В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного матча в чемпионате Испании за испанский клуб.