Тренер сборной Ирландии обвинил УЕФА в симпатии к Украине

В Ирландии недовольны календарем Лиги наций.

Сборная Ирландии получила плохой календарь матчей в сравнении с командами Украины и Шотландии в третьем розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Такое мнение в интервью dailyrecord высказал главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни.

По словам специалиста, украинцы и шотландцы получили более простое расписание из-за благосклонности УЕФА. Дело в том, что по итогам жеребьевки 3-го сезона Лиги наций ирландцы попали в группу к Шотландии, Украине и Армении. "Желто-синие" начнут турнир с двух гостевых игр, а затем продолжат двумя домашними встречами. А вот ирландцам не повезло. Подопечные Кенни после домашней игры с украинцами отправятся в гости к Армении, а затем им предстоит перелет на домашний матч с шотландцами. В 4-м туре их ожидает еще один вояж — на этот раз в Украину. Из-за плотного графика такое "путешествие" явно скажется на результатах команды, что и вызывает недовольство Стивена.

"Похоже УЕФА при составлении календаря отдала предпочтение сборным Украины и Шотландии, а нас с Арменией во внимание не принимала. В результате нам дали более жесткий график по сравнению с соперниками. Тем не менее мы настроены добиться положительных результатов", — заявил Кенни.

Календарь матчей Лиги наций в дивизионе B1

1-й тур, 04.06.2022

Шотландия — Армения 16.00 (время киевское)

Ирландия — Украина 21.45

2-й тур, 07.06.2022

Армения — Ирландия 19.00

Шотландия — Украина 21.45

3-й тур, 11.06.2022

Ирландия — Шотландия 19.00

Украина — Армения 21.45

4-й тур, 14.06.2022

Армения — Шотландия 19.00

Украина — Ирландия 21.45

5-й тур, 23.09.2022

Армения — Украина 19.00

19.00 Шотландия — Ирландия 21.45

6-й тур, 26.09.2022

Ирландия — Армения 21.45

Украина — Шотландия 21.45

Отметим, о благосклонности УЕФА к Украине можно говорить только с сарказмом, ведь в прошлом розыгрыше турнира наша команда была выброшена из лиги А после решения главного футбольного органа Европы в связи с несыгранным гостевым поединком со Швейцарией (местные власти запретили нашей сборной играть из-за нескольких случаев заражения на коронавирус в команде). УЕФА тогда присудил "Желто-синим" техническое поражение, которое отправило сборную Украины в дивизион B.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА.