Тренер збірної Ірландії звинуватив УЄФА у симпатії до України

В Ірландії незадоволені календарем Ліги націй.

Збірна Ірландії отримала поганий календар матчів у порівнянні з командами України та Шотландії у третьому розіграші Ліги націй УЄФА.

Таку думку в інтерв’ю dailyrecord висловив головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні.

За словами фахівця, українці та шотландці отримали простіший розклад поєдинків через прихильність УЄФА. Річ у тім, що за підсумками жеребкування 3-го сезону Ліги націй ірландці потрапили до групи с Шотландією, Україною та Вірменією. "Жовто-сині" розпочнуть турнір із двох гостьових ігор, а потім продовжать двома домашніми зустрічами. А ось ірландцям не пощастило. Підопічні Кенні після домашньої гри з українцями вирушать у гості до Вірменії, а потім їх чекає переліт на домашній матч із шотландцями. У 4-му турі на них чекає ще один вояж — цього разу в Україну. Через щільний графік така "подорож" явно позначиться на результатах команди, що і викликає невдоволення Стівена.

"Схоже УЄФА при складанні календаря віддала перевагу збірним України та Шотландії, а нас з Вірменією до уваги не брала. У результаті нам дали жорсткіший графік в порівнянні з суперниками. Проте ми налаштовані досягти позитивних результатів", — заявив Кенні.

Календар матчів Ліги націй у дивізіоні B1

1-й тур, 04.06.2022

Шотландія — Вірменія 16.00 (час київський)

Ірландія — Україна 21.45

2-й тур, 07.06.2022

Вірменія — Ірландія 19.00

Шотландія — Україна 21.45

3-й тур, 11.06.2022

Ірландія — Шотландія 19.00

Україна — Вірменія 21.45

4-й тур, 14.06.2022

Вірменія — Шотландія 19.00

Україна — Ірландія 21.45

5-й тур, 23.09.2022

Вірменія — Україна 19.00

19.00 Шотландія — Ірландія 21.45

6-й тур, 26.09.2022

Ірландія — Вірменія 21.45

Україна — Шотландія 21.45

Зазначимо, про прихильність УЄФА до України можна говорити лише з сарказмом, адже у минулому розіграші турніру наша команда була викинута з ліги А після рішення головного футбольного органу Європи у зв’язку з незіграним гостьовим поєдинком зі Швейцарією (місцева влада заборонила нашій збірній грати через кілька випадків зараження на коронавірус у команді). УЄФА тоді присудив "Жовто-синім" технічну поразку, яка відправила збірну України до дивізіону B.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА.