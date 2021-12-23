В УПЛ рассказали, когда стартует весенняя часть сезона
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 44
Рестарт — в конце февраля.
Украинская Премьер-лига на официальном сайте объявила даты старта второй части сезона.
После зимней паузы первыми на поле в пятницу, 25 февраля выйдут "Минай" и "Заря", их игра запланирована на 19.30.
19 тур
25 февраля (пятница)
Минай — Заря, 19:30
26 февраля (суббота)
Динамо Киев — Ингулец, 14:00
Металлист 1925 — Шахтер 17:00
Александрия — ПФК Львов, 19:30
27 февраля (воскресенье)
Рух — Колос, 14:00
СК Днепр-1 — Десна, 17:00
Ворскла — Верес, 19:30
28 февраля (понедельник)
Черноморец — Мариуполь, 19:30
20 тур
5 марта (суббота)
Минай — Верес, 14:00
Александрия — Колос, 17:00
Заря — Мариуполь, 19:30
6 марта (воскресенье)
Ингулец — ПФК Львов, 14:00
Шахтер — Черноморец, 17:00
Десна — Динамо Киев, 19:30
7 марта (понедельник)
Рух — СК Днепр-1, 17:00
Металлист 1925 — Ворскла, 19:30
Как ранее сообщал "Телеграф", лидером УПЛ остается донецкий "Шахтер", который вышел на единоличное первое место после ничьей "Динамо" во встрече с "Зарей". Дончане опережают принципиального соперника на два очка.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-