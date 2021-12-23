В УПЛ рассказали, когда стартует весенняя часть сезона

Рестарт — в конце февраля.

Украинская Премьер-лига на официальном сайте объявила даты старта второй части сезона.

После зимней паузы первыми на поле в пятницу, 25 февраля выйдут "Минай" и "Заря", их игра запланирована на 19.30.

19 тур

25 февраля (пятница)

Минай — Заря, 19:30

26 февраля (суббота)

Динамо Киев — Ингулец, 14:00

Металлист 1925 — Шахтер 17:00

Александрия — ПФК Львов, 19:30

27 февраля (воскресенье)

Рух — Колос, 14:00

СК Днепр-1 — Десна, 17:00

Ворскла — Верес, 19:30

28 февраля (понедельник)

Черноморец — Мариуполь, 19:30

20 тур

5 марта (суббота)

Минай — Верес, 14:00

Александрия — Колос, 17:00

Заря — Мариуполь, 19:30

6 марта (воскресенье)

Ингулец — ПФК Львов, 14:00

Шахтер — Черноморец, 17:00

Десна — Динамо Киев, 19:30

7 марта (понедельник)

Рух — СК Днепр-1, 17:00

Металлист 1925 — Ворскла, 19:30

Как ранее сообщал "Телеграф", лидером УПЛ остается донецкий "Шахтер", который вышел на единоличное первое место после ничьей "Динамо" во встрече с "Зарей". Дончане опережают принципиального соперника на два очка.