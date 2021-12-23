В УПЛ розповіли, коли стартує весняна частина сезону

Рестарт – наприкінці лютого.

Українська Прем’єр-ліга на офіційному сайті оголосила дати старту другої частини сезону.

Після зимової паузи першими на поле у п’ятницю, 25 лютого вийдуть "Минай" та "Зоря", їхня гра запланована на 19.30.

19 тур

25 лютого (п’ятниця)

Минай — Зоря, 19:30

26 лютого (субота)

Динамо Київ — Інгулець, 14:00

Металіст 1925 — Шахтар 17:00

Олександрія — ПФК Львів, 19:30

27 лютого (неділя)

Рух — Колос, 14:00

СК Дніпро-1 — Десна, 17:00

Ворскла — Верес, 19:30

28 лютого (понеділок)

Чорноморець — Маріуполь, 19:30

20 тур

5 березня (субота)

Минай — Верес, 14:00

Олександрія — Колос, 17:00

Зоря — Маріуполь, 19:30

6 березня (неділя)

Інгулець — ПФК Львів, 14:00

Шахтар — Чорноморець, 17:00

Десна — Динамо Київ, 19:30

7 березня (понеділок)

Рух — СК Дніпро-1, 17:00

Металіст 1925 — Ворскла, 19:30

Як раніше повідомляв "Телеграф", лідером УПЛ залишається донецький "Шахтар", який вийшов на одноосібне перше місце після нічиєї "Динамо" у зустрічі із "Зорею". Донеччани випереджають принципового суперника на два очки.