В УПЛ розповіли, коли стартує весняна частина сезону
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Рестарт – наприкінці лютого.
Українська Прем’єр-ліга на офіційному сайті оголосила дати старту другої частини сезону.
Після зимової паузи першими на поле у п’ятницю, 25 лютого вийдуть "Минай" та "Зоря", їхня гра запланована на 19.30.
19 тур
25 лютого (п’ятниця)
Минай — Зоря, 19:30
26 лютого (субота)
Динамо Київ — Інгулець, 14:00
Металіст 1925 — Шахтар 17:00
Олександрія — ПФК Львів, 19:30
27 лютого (неділя)
Рух — Колос, 14:00
СК Дніпро-1 — Десна, 17:00
Ворскла — Верес, 19:30
28 лютого (понеділок)
Чорноморець — Маріуполь, 19:30
20 тур
5 березня (субота)
Минай — Верес, 14:00
Олександрія — Колос, 17:00
Зоря — Маріуполь, 19:30
6 березня (неділя)
Інгулець — ПФК Львів, 14:00
Шахтар — Чорноморець, 17:00
Десна — Динамо Київ, 19:30
7 березня (понеділок)
Рух — СК Дніпро-1, 17:00
Металіст 1925 — Ворскла, 19:30
Як раніше повідомляв "Телеграф", лідером УПЛ залишається донецький "Шахтар", який вийшов на одноосібне перше місце після нічиєї "Динамо" у зустрічі із "Зорею". Донеччани випереджають принципового суперника на два очки.
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