Милевский хочет вернуться в "Динамо" (видео)

Сейчас игроку нравится общение с Суркисами.

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский в эфире ютуб-канала "Миля" признался, что хотел бы поработать в киевском клубе.

"Мне нравится, что в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем позвонить и без мата поговорить, как раньше. Мне это нравится очень.

Надеюсь, придет то время, когда я к нему приду и, думаю, мы сможем решить, чем я могу помочь киевскому "Динамо". Не просто так там сидеть. Тренерскую лицензию пока не хочу", — заявил Милевский.

36-летний Милевский является воспитанником киевского клуба. За время карьеры в составе "Динамо" Артем провел 256 матчей, в которых забил 82 мяча и отдал 55 результативных передач. Вместе с командой бывший форвард четырежды становился чемпионом Украины, трижды выиграл Кубок Украины и еще два раза — Суперкубок.

Как ранее сообщал "Телеграф", Милевский стал жертвой пранка. Во время пребывания в Киеве в одном из кафе столицы его вместе с агентом Андреем Панковым задержала полиция, инкриминируя употребление наркотиков.