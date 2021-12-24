Укр

Милевский хочет вернуться в "Динамо" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Артем Милевский Новость обновлена 24 декабря 2021, 08:15
Артем Милевский

Сейчас игроку нравится общение с Суркисами.

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский в эфире ютуб-канала "Миля" признался, что хотел бы поработать в киевском клубе.

"Мне нравится, что в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем позвонить и без мата поговорить, как раньше. Мне это нравится очень.

Надеюсь, придет то время, когда я к нему приду и, думаю, мы сможем решить, чем я могу помочь киевскому "Динамо". Не просто так там сидеть. Тренерскую лицензию пока не хочу", — заявил Милевский.

36-летний Милевский является воспитанником киевского клуба. За время карьеры в составе "Динамо" Артем провел 256 матчей, в которых забил 82 мяча и отдал 55 результативных передач. Вместе с командой бывший форвард четырежды становился чемпионом Украины, трижды выиграл Кубок Украины и еще два раза — Суперкубок.

Как ранее сообщал "Телеграф", Милевский стал жертвой пранка. Во время пребывания в Киеве в одном из кафе столицы его вместе с агентом Андреем Панковым задержала полиция, инкриминируя употребление наркотиков.

Теги:
#Артем Милевский #УПЛ #ФК Динамо (Киев)
И.о. главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов
Интервью
Читать анонимные телеграмм-каналы – это как есть из помойки, — руководитель Центра противодействия дезинформации
Дата публикации
Дата публикации
Категория
И.о. главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов
Читать анонимные телеграмм-каналы – это как есть из помойки, — руководитель Центра противодействия дезинформации
Дата публикации
Категория
Некоторые регионы Украины накроют метели
Часть Украины заметет снегом: кому не повезет с погодой на Рождество
Дата публикации
Категория
Говорить по мобильному телефону стало дороже
Сегодня в Украине резко подорожает мобильная связь: по чьим карманам ударят звонки
Дата публикации
Категория
Украинцам прогнозируют не лучший год
Энергетический кризис и тотальный рост цен — озвучены главные экономические риски для Украины в 2022 году
Дата публикации
Категория
Экономист Сергей Фурса рассказал о тарифах и курсе доллара в Украине
Правда ли валюта подскочит на праздники: финансист дал прогноз