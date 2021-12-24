Мілевський хоче повернутися до "Динамо" (відео)
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Зараз гравцеві подобається спілкування із Суркісами.
Колишній нападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський в ефірі ютуб-каналу "Міля" зізнався, що хотів би попрацювати у київському клубі.
"Мені подобається, що останнім часом ми з Ігорем Суркісом листуємося, можемо подзвонити і без матюка поговорити, як раніше. Мені це дуже подобається.
Сподіваюся, прийде той час, коли я до нього прийду і, гадаю, ми зможемо вирішити, чим я можу допомогти київському "Динамо". Не просто так там сидіти. Тренерську ліцензію поки що не хочу", — заявив Мілевський.
36-річний Мілевський є вихованцем київського клубу. За час кар’єри у складі "Динамо" Артем провів 256 матчів, у яких забив 82 м’ячі та віддав 55 результативних передач. Разом із командою колишній форвард чотири рази ставав чемпіоном України, тричі виграв Кубок України та ще двічі – Суперкубок.
Як раніше повідомляв "Телеграф", Мілевський став жертвою пранку. Під час перебування в Києві в одному з кафе столиці його разом із агентом Андрієм Панковим затримала поліція, інкримінуючи вживання наркотиків.
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