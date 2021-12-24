У украинского вратаря "Реала" проблемы: что произошло

Вратарь продолжает лечиться от коронавируса.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин продолжает лечиться от коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, украинский голкипер по-прежнему находится в ковид-протоколе, из-за чего изолирован от остальной команды. Новостей о степени тяжести и темпам прохождения болезни нет.

В то же время, "сливочным" в ближайшее время уже смогут помочь защитник Давид Алаба, а также полузащитники Гарет Бэйл и Лука Модрич, которые ранее также болели коронавирусом.

Ранее в СМИ была информация, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти планировал выпустить Лунина на поле в игре 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно", но теперь его участие в игре под вопросом. Матч должен состояться 5 января.

В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного матча в чемпионате Испании за "Реал", хотя постоянно попадает в заявку на игры.

Контракт 22-летнего кипера с мадридской командой рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее футболист скитался по арендам, проведя по сезону в "Леганесе", "Вальядолиде" и в "Овъедо".