"Поцелованная солнцем": горячие образы Савиной на отдыхе с мужем-футболистом (фото)

Журналистка отдыхает на Мальдивах.

Дарья Савина, супруга защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины, Валерия Бондаря, отдыхает вместе с мужем на Мальдивах.

Соответствующие фото красотка публикует на своей страничке в Instagram.

В последнем посте Савина порассуждала на тему веснушек, прикрепив пару снимков в красном наряде.

"Поцелованная солнцем. Было время, когда я очень стеснялась своих веснушек, даже пыталась найти способы, чтобы убрать их с лица. Но с недавних пор я поняла, что это моя особенность. И кайфую от них. Наверное, еще спасибо любимому мужу, который регулярно засыпает меня комплиментами, а веснушками он любовался с первой нашей встречи", — написала Дарья.

Добавим, что Савина регулярно балует свою армию подписчиков (на нее в Instagram подписано 269 тысяч человек) горячими снимками.

Предлагаем вашему вниманию эффектные образы Дарьи с отдыха на Мальдивах:

Дарья Савина в платье горчичного цвета

Дарья Савина в платье пудрового оттенка

Дарья Савина в купальнике

Дарья Савина в облегающем синем платье

Дарья Савина в малиновом мини

Дарья Савина в зеленом бикини

Дарья Савина в купальнике с животным принтом

Отметим, 22-летний Бондарь провел лишь 8 матчей за "Шахтер" в текущем сезоне и голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена "динамовца" сообщила на Мальдивах о беременности.