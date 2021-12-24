"Поцелованная солнцем": горячие образы Савиной на отдыхе с мужем-футболистом (фото)
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Журналистка отдыхает на Мальдивах.
Дарья Савина, супруга защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины, Валерия Бондаря, отдыхает вместе с мужем на Мальдивах.
Соответствующие фото красотка публикует на своей страничке в Instagram.
В последнем посте Савина порассуждала на тему веснушек, прикрепив пару снимков в красном наряде.
"Поцелованная солнцем. Было время, когда я очень стеснялась своих веснушек, даже пыталась найти способы, чтобы убрать их с лица. Но с недавних пор я поняла, что это моя особенность. И кайфую от них. Наверное, еще спасибо любимому мужу, который регулярно засыпает меня комплиментами, а веснушками он любовался с первой нашей встречи", — написала Дарья.
Добавим, что Савина регулярно балует свою армию подписчиков (на нее в Instagram подписано 269 тысяч человек) горячими снимками.
Предлагаем вашему вниманию эффектные образы Дарьи с отдыха на Мальдивах:
Отметим, 22-летний Бондарь провел лишь 8 матчей за "Шахтер" в текущем сезоне и голевыми действиями не отмечался.
Ранее "Телеграф" сообщал, что жена "динамовца" сообщила на Мальдивах о беременности.
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