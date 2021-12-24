Укр

"Поцелованная солнцем": горячие образы Савиной на отдыхе с мужем-футболистом (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дарья Савина Новость обновлена 24 декабря 2021, 17:33
Дарья Савина

Журналистка отдыхает на Мальдивах.

Дарья Савина, супруга защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины, Валерия Бондаря, отдыхает вместе с мужем на Мальдивах.

Соответствующие фото красотка публикует на своей страничке в Instagram.

В последнем посте Савина порассуждала на тему веснушек, прикрепив пару снимков в красном наряде.

"Поцелованная солнцем. Было время, когда я очень стеснялась своих веснушек, даже пыталась найти способы, чтобы убрать их с лица. Но с недавних пор я поняла, что это моя особенность. И кайфую от них. Наверное, еще спасибо любимому мужу, который регулярно засыпает меня комплиментами, а веснушками он любовался с первой нашей встречи", — написала Дарья.

Добавим, что Савина регулярно балует свою армию подписчиков (на нее в Instagram подписано 269 тысяч человек) горячими снимками.

Предлагаем вашему вниманию эффектные образы Дарьи с отдыха на Мальдивах:

Дарья Савина в платье горчичного цвета
Дарья Савина в платье горчичного цвета
Дарья Савина в платье пудрового оттенка
Дарья Савина в платье пудрового оттенка
Дарья Савина в купальнике
Дарья Савина в купальнике
Дарья Савина в облегающем синем платье
Дарья Савина в облегающем синем платье
Дарья Савина в малиновом мини
Дарья Савина в малиновом мини
Дарья Савина в зеленом бикини
Дарья Савина в зеленом бикини
Дарья Савина в купальнике с животным принтом
Дарья Савина в купальнике с животным принтом

Отметим, 22-летний Бондарь провел лишь 8 матчей за "Шахтер" в текущем сезоне и голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена "динамовца" сообщила на Мальдивах о беременности.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Валерий Бондарь #Дарья Савина
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