"Поцілована сонцем": гарячі образи Савіної на відпочинку з чоловіком-футболістом (фото)
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Журналістка відпочиває на Мальдівах.
Дар’я Савіна, дружина захисника донецького "Шахтаря" та збірної України, Валерія Бондаря, відпочиває разом із чоловіком на Мальдівах.
Відповідні фото красуня публікує на своїй сторінці в Instagram.
В останньому посту Савіна поміркувала на тему ластовиння, прикріпивши пару знімків у червоному вбранні.
"Поцілована сонцем. Був час, коли я дуже соромилася свого ластовиння, навіть намагалася знайти способи, щоб прибрати їх з обличчя. Але з недавніх пір я зрозуміла, що це моя особливість. І кайфую від цього. Напевно, ще дякую коханому чоловікові, який регулярно засипає мене компліментами, а ластовинням він милувався з першої нашої зустрічі", — написала Дарина.
Додамо, що Савіна регулярно балує свою армію підписників (на неї в Instagram підписано 269 тисяч осіб) гарячими знімками.
Пропонуємо вашій увазі ефектні образи Дар’ї з відпочинку на Мальдівах:
Зазначимо, 22-річний Бондар провів лише 8 матчів за "Шахтар" у поточному сезоні та гольовими діями не відзначався.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина "динамівця" повідомила на Мальдівах про вагітність.
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