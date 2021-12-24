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"Поцілована сонцем": гарячі образи Савіної на відпочинку з чоловіком-футболістом (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Дар’я Савіна Новина оновлена 24 грудня 2021, 17:33
Дар’я Савіна

Журналістка відпочиває на Мальдівах.

Дар’я Савіна, дружина захисника донецького "Шахтаря" та збірної України, Валерія Бондаря, відпочиває разом із чоловіком на Мальдівах.

Відповідні фото красуня публікує на своїй сторінці в Instagram.

В останньому посту Савіна поміркувала на тему ластовиння, прикріпивши пару знімків у червоному вбранні.

"Поцілована сонцем. Був час, коли я дуже соромилася свого ластовиння, навіть намагалася знайти способи, щоб прибрати їх з обличчя. Але з недавніх пір я зрозуміла, що це моя особливість. І кайфую від цього. Напевно, ще дякую коханому чоловікові, який регулярно засипає мене компліментами, а ластовинням він милувався з першої нашої зустрічі", — написала Дарина.

Додамо, що Савіна регулярно балує свою армію підписників (на неї в Instagram підписано 269 тисяч осіб) гарячими знімками.

Пропонуємо вашій увазі ефектні образи Дар’ї з відпочинку на Мальдівах:

Дар’я Савіна в сукні гірчичного кольору
Дар’я Савіна в сукні гірчичного кольору
Дар’я Савіна у сукні пудрового відтінку
Дар’я Савіна у сукні пудрового відтінку
Дар’я Савіна у купальнику
Дар’я Савіна у купальнику
Дар’я Савіна в облягаючій синій сукні
Дар’я Савіна в облягаючій синій сукні
Дар’я Савіна в малиновому міні
Дар’я Савіна в малиновому міні
Дар’я Савіна в зеленому бікіні
Дар’я Савіна в зеленому бікіні
Дар’я Савіна в купальнику з тваринним принтом
Дар’я Савіна в купальнику з тваринним принтом

Зазначимо, 22-річний Бондар провів лише 8 матчів за "Шахтар" у поточному сезоні та гольовими діями не відзначався.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина "динамівця" повідомила на Мальдівах про вагітність.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Валерій Бондар #Дар'я Савіна
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