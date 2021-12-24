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Дружина футболіста "Динамо" засвітила живіт, що округлився (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Сидорчук з сім’єю Новина оновлена 24 грудня 2021, 16:19
Сергій Сидорчук з сім’єю

Сім’я Сидорчуків чекає на поповнення.

Анна Сидорчук, дружина півзахисника "Динамо" та збірної України Сергія Сидорчука, зізналася, що боїться третьої вагітності.

Відповідний пост дружина футболіста написала на своїй сторінці в Instagram.

Сидорчук, яка днями розповіла про вагітність, подякувала всім за вітання, а також розповіла про свої почуття щодо третьої вагітності. Супроводила пост красуня знімком, зробленим на Мальдівах, де проводить відпустку сім’я футболіста.

"Дякую всім за привітання. Самі в шоку від того, що відбувається. З боку це виглядає дивно і лячно. І чесно вам скажу, що я й сама боюся. Пам’ятаю коли дізналася, що за другу вагітність автоматично стану мамою трьох, теж боялася, а виявилося що з трьома дуже навіть класно і весело. Життя дарує нам таке щастя бачити наше відображення у дітях і що може бути кращим?" — Написала Анна, прикріпивши фото в жовтому купальнику.

Зазначимо, хавбек та його дружина є батьками трьох дітей – Кіри (6 років) та 4-річних близнюків Ніколь та Микити.

Додамо, що у поточній кампанії Сидорчук зіграв за "Динамо" у 23 матчах у всіх турнірах, забивши 2 голи та віддавши 2 асисти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина воротаря "Динамо" показала гарячий знімок, зроблений на Мальдівах.

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#Футбол #Сергій Сидорчук
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