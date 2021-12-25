Французский футболист думал, что окажется в средневековье, переезжая в Украину

Игрок удивился, когда на матчи в Харькове приходили десятки тысяч болельщиков.

Французский полузащитник "Металлиста" Фарес Балули боялся переезжать в Украину, думая, что его в Харькове ждет средневековье.

Об этом футболист рассказал в интервью footmercato.

26-летний атакующий хавбек признался, что со страхом переезжал в Харьков, ожидая, что Украина встретит его средневековой инфраструктурой и предрассудками. Однако позже Фарес увидел, что Харьков — красивый город, а на матчи "Металлиста" приходили десятки тысяч болельщиков даже во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Чувствую себя хорошо, я люблю Харьков – это большой и красивый город, там много жителей, и все здорово. До переезда думал, что я собираюсь в страну, о которой ничего не знаю, с какой-то средневековой инфраструктурой и предрассудками. Но я прибыл туда, и там "Металлист" – отличная организация, тренировочная база, стадион на 40 тысяч мест", — признался игрок.

Напомним, Фарес оказался в харьковском клубе в марте 2021 года, перейдя туда на правах свободного агента. 26-летний француз в сезоне 2021/22 забил 6 голов и отдал 11 голевых передач в 18 играх за "Металлист" во всех турнирах. Харьковская команда уверенно лидирует в Первой лиге и является главным претендентом на выход в УПЛ. Балули — бывший игрок молодежной сборной Франции.

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