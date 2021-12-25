Французький футболіст думав, що опиниться у середньовіччі, переїжджаючи в Україну

Гравець здивувався, коли на матчі у Харкові приходили десятки тисяч уболівальників.

Французький півзахисник "Металіста" Фарес Балулі боявся переїжджати в Україну, думаючи, що на нього чекає середньовіччя в Харкові.

Про це футболіст розповів в інтерв’ю footmercato.

26-річний атакувальний хавбек зізнався, що зі страхом переїжджав до Харкова, очікуючи, що Україна зустріне його середньовічною інфраструктурою та забобонами. Проте пізніше Фарес побачив, що Харків — гарне місто, а на матчі "Металіста" приходили десятки тисяч уболівальників навіть під час обмежень, пов’язаних із пандемією коронавірусу.

"Відчуваю себе добре, я люблю Харків — це велике і красиве місто, там багато жителів, і все чудово. До переїзду думав, що я збираюся в країну, про яку нічого не знаю, з якоюсь середньовічною інфраструктурою та забобонами. Але я прибув туди, і там "Металіст" – відмінна організація, тренувальна база, стадіон на 40 тисяч місць", — зізнався гравець.

Нагадаємо, Фарес опинився у харківському клубі у березні 2021 року, перейшовши туди на правах вільного агента. 26-річний француз у сезоні 2021/22 забив 6 голів та віддав 11 гольових передач у 18 іграх за "Металіст" у всіх турнірах. Харківська команда впевнено лідирує у Першій лізі та є головним претендентом на вихід до УПЛ. Балулі – колишній гравець молодіжної збірної Франції.

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