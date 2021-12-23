Рус

Легендарний Тайсон може повернутися в український футбол

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
57
Тайсон Новина оновлена 23 грудня 2021, 14:19
Тайсон

Конкретики мало, але все може вирішитись уже взимку

Головний тренер "Металіста" Олександр Кучер не виключив, що у зимове трансферне вікно ряди команди може поповнити колишній гравець харків’ян Тайсон.

"Зимові трансфери? Звичайно плануємо, але поки що розголошувати не будемо. Дізнаєтеся, коли все буде зрозуміло. Повернення Тайсона? Думаю, тут все залежатиме від Тайсона. Все може бути. Але конкретики поки що ніякої немає", – сказав Кучер в ефірі телеканалу. Футбол 1".

Наразі Тайсон виступає у бразильському "Інтернасьоналі", в який перебрався з донецького "Шахтаря". Цього сезону 33-річний бразилець провів 22 матчі в Серії А, в яких відзначився 4 голами та результативною передачею.

Раніше Тайсон з 2010 по 2013 роки вже виступав у складі "Металіста", ставши улюбленцем місцевих фанатів.

Наразі харківська команда лідирує у Першій лізі чемпіонату України і, швидше за все, наступного сезону виступатиме в українській Прем’єр-лізі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", київське "Динамо" у зимове трансферне вікно може зазнати серйозних змін.

Теги:
#ФК Металіст #УПЛ #Тайсон
Механізм постановки на облік ще не оприлюднений
Україна
Жінок в Україні зобов’язують ставати на військовий облік: головне у трьох пунктах
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Механізм постановки на облік ще не оприлюднений
Жінок в Україні зобов’язують ставати на військовий облік: головне у трьох пунктах
Дата публікації
Категорія
Путін запропонував поставити російські ракети на кордоні США
Путін дивно відповів на питання про вторгнення в Україну (відео)
Дата публікації
Категорія
Сергій Фурса
"Доведеться змиритися й платити", — економіст Фурса про тарифи та курс долара в Україні
Дата публікації
Категорія
В Україні вакцинацію від коронавірусу проводять 4 препаратами.
В Україні стартувало третє коло щеплень від коронавірусу: хто і як може пройти ревакцинацію
Дата публікації
Категорія
"Жовта" карантинна зона поповнилася шістьма областями
"Червоними" залишилися дві області: які правила карантину діють в Україні напередодні Нового року