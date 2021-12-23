Легендарний Тайсон може повернутися в український футбол

Конкретики мало, але все може вирішитись уже взимку

Головний тренер "Металіста" Олександр Кучер не виключив, що у зимове трансферне вікно ряди команди може поповнити колишній гравець харків’ян Тайсон.

"Зимові трансфери? Звичайно плануємо, але поки що розголошувати не будемо. Дізнаєтеся, коли все буде зрозуміло. Повернення Тайсона? Думаю, тут все залежатиме від Тайсона. Все може бути. Але конкретики поки що ніякої немає", – сказав Кучер в ефірі телеканалу. Футбол 1".

Наразі Тайсон виступає у бразильському "Інтернасьоналі", в який перебрався з донецького "Шахтаря". Цього сезону 33-річний бразилець провів 22 матчі в Серії А, в яких відзначився 4 голами та результативною передачею.

Раніше Тайсон з 2010 по 2013 роки вже виступав у складі "Металіста", ставши улюбленцем місцевих фанатів.

Наразі харківська команда лідирує у Першій лізі чемпіонату України і, швидше за все, наступного сезону виступатиме в українській Прем’єр-лізі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", київське "Динамо" у зимове трансферне вікно може зазнати серйозних змін.