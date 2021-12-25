Герой Украины на Евро-2020 рассказал, как его заставляли пить овес (видео)

У Кварцяного просто не бывает никому.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал в интервью ютуб-каналу "BurBazz", как проходили сборы в "Волыни", когда команду тренировал Виталий Кварцяный.

В украинском футболе специалист славится тем, что требует от игроков максимальной физической готовности, и для этого мог использовать нетрадиционные методы подготовки. Довбик вместе с "Волынью" работал в сезоне-2016/17.

"Подъем в 6:30 утра, выпиваешь овес. Владимирович говорит: "Артем, знаешь, я хочу, чтобы ты был как конь. Но мне надо, чтобы ты пил овес". Он брал здоровый казан и там был разваренный овес. Просто выпивали и побежали. Просто прибегали, ложились спать, кушали и снова на тренировки. Кто-то может халтурил, но я до конца выбегал. За семь дней я пробежал 105 километров", — рассказал футболист.

Довбик стал известен широкой футбольной общественности, когда вышел на замену в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции и в компенсированное время забил решающий мяч.

Как ранее сообщал "Телеграф", форвардом "Днепра-1" интересуются ряд итальянских клубов.