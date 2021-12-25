Герой України на Євро-2020 розповів, як його змушували пити овес (відео)

Кварцяного просто не буває нікому.

Нападник збірної України Артем Довбик в інтерв’ю ютуб-каналу "BurBazz", розповів, як проходили збори у "Волині", коли команду тренував Віталій Кварцяний.

В українському футболі фахівець славиться тим, що вимагає від гравців максимальної фізичної готовності, і для цього міг використати нетрадиційні методи підготовки. Довбик разом із "Волинню" працював у сезоні-2016/17.

"Підйом о 6:30 ранку, випиваєш овес. Володимирович каже: "Артеме, знаєш, я хочу, щоб ти був як кінь. Але мені треба, щоб ти пив овес". Він брав здоровий казан і там був розварений овес. Просто випивали і побігли. Просто прибігали, лягали спати, їли і знову на тренування. Хтось може халтурив, але я до кінця вибігав. сім днів я пробіг 105 кілометрів", — розповів футболіст.

Довбік став відомий широкому футбольному загалу, коли вийшов на заміну в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції і в компенсований час забив вирішальний м’яч.

Як раніше повідомляв "Телеграф", форвардом "Дніпра-1" цікавиться низка італійських клубів.