Укр

Суд обязал известного футболиста выплатить рэперу 30 тысяч долларов за найденную собаку

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Дэниел Старридж со своим шпицом Новость обновлена 25 декабря 2021, 16:52
Дэниел Старридж со своим шпицом

Необычный случай произошел в США.

Суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) постановил, что английский футболист Дэниел Старридж должен выплатить солидное вознаграждение нашедшему его собаку.

Об этом сообщает BBC.

По информации источника, летом 2019 года, когда футболист находился в Калифорнии, его дом в Лос-Анджелесе ограбили, а шпиц Старриджа по кличке Луччи пропал. Дэниел в соцсетях заявил, что заплатит 30 тысяч долларов любому, кто вернет ему собаку. В итоге маленький пес вновь оказался у хозяина. Рэпер Фостер Вашингтон, известный по прозвищу Killa Fame, вернул игроку собаку, однако вознаграждения так и не увидел. Фостер обратился в суд, который принял решение в его пользу.

Старридж, который сейчас выступает в чемпионате Австралии за "Перт Глори" пока никаких комментариев по этому поводу не давал.

Дэниел наибольшую известность приобрел, выступая за "Ливерпуль", "Челси" и сборную Англии.

Добавим, что у Луччи есть профиль в Instagram, куда его хозяева публикуют милые снимки собаки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ребров раскритиковал "игру первым номером" "Шахтера".

Теги:
#Футбол #Дэниел Старридж
Зеленский озадачил украинцев своим видом
Украина
Зеленский смутил сеть своим внешним видом во время поздравления с Рождеством (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский озадачил украинцев своим видом
Зеленский смутил сеть своим внешним видом во время поздравления с Рождеством (видео)
Дата публикации
Категория
Для вакцинации можно выбрать любой из доступных препаратов
Вакцинированных от коронавируса украинцев привьют снова: детали
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
"Мы придумали Россию": У Зеленского ответили на выпад Путина о создании Украины Лениным (видео)
Дата публикации
Категория
Гайдук убежден, что Украина не спешит принимать важные и очевидные решения
Разве это так сложно? Вице-адмирал о строительстве баз ВМС в Украине
Дата публикации
Категория
Традиции на Рождество 25 декабря
Рождество 25 декабря: что строго запрещено делать в этот день