Суд обязал известного футболиста выплатить рэперу 30 тысяч долларов за найденную собаку

Необычный случай произошел в США.

Суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) постановил, что английский футболист Дэниел Старридж должен выплатить солидное вознаграждение нашедшему его собаку.

Об этом сообщает BBC.

По информации источника, летом 2019 года, когда футболист находился в Калифорнии, его дом в Лос-Анджелесе ограбили, а шпиц Старриджа по кличке Луччи пропал. Дэниел в соцсетях заявил, что заплатит 30 тысяч долларов любому, кто вернет ему собаку. В итоге маленький пес вновь оказался у хозяина. Рэпер Фостер Вашингтон, известный по прозвищу Killa Fame, вернул игроку собаку, однако вознаграждения так и не увидел. Фостер обратился в суд, который принял решение в его пользу.

Старридж, который сейчас выступает в чемпионате Австралии за "Перт Глори" пока никаких комментариев по этому поводу не давал.

Дэниел наибольшую известность приобрел, выступая за "Ливерпуль", "Челси" и сборную Англии.

Добавим, что у Луччи есть профиль в Instagram, куда его хозяева публикуют милые снимки собаки.

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