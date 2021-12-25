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Суд зобов’язав відомого футболіста виплатити реперу 30 тисяч доларів за знайдену собаку

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Деніел Старрідж і його шпіц Новина оновлена 25 грудня 2021, 16:52
Деніел Старрідж і його шпіц

Незвичайний випадок стався у США.

Суд Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США) ухвалив, що англійський футболіст Деніел Старрідж повинен виплатити солідну винагороду чоловіку, що знайшов його собаку.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, влітку 2019 року, коли футболіст перебував у Каліфорнії, його будинок у Лос-Анджелесі пограбували, а шпіц Старріджа на прізвисько Луччі зник. Деніел у соцмережах заявив, що заплатить 30 тисяч доларів будь-кому, хто поверне йому собаку. У результаті маленький пес знову опинився у господаря. Репер Фостер Вашингтон, відомий на прізвисько Killa Fame, повернув гравцеві собаку, однак винагороди так і не побачив. Фостер звернувся до суду, який ухвалив рішення на його користь.

Старрідж, який зараз виступає в чемпіонаті Австралії за "Перт Глорі", поки що жодних коментарів з цього приводу не давав.

Деніел найбільшої популярності набув, виступаючи за "Ліверпуль", "Челсі" та збірну Англії.

Додамо, що Луччі має профіль в Instagram, куди його господарі публікують милі знімки собаки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ребров розкритикував "гру першим номером" "Шахтаря".

Теги:
#Футбол #Деніел Старрідж
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