Российский журналист рассказал, как шокировал украинских пограничников

И его пустили в Киев.

Российский спортивный журналист Алексей Андронов в своем телеграм-канале рассказал историю, как в 2016 году прилетел в Киев на матч "Динамо" — "Шахтер". На тот момент россиянам в возрасте от 18 до 60 лет был ограничен въезд на территорию страны.

По его словам, он находился в вышиванке киевского клуба, которая тогда была в моде, а главным тренером "Динамо" был Сергей Ребров.

(Язык оригинала сохранен)

— Невже у вас так можна?

— Так я ж не в Кремль прийшов!

— Яка мета вашого візиту?

— Футбол. Через три години "Динамо" — "Шахтар"

— Ви з Москви прилетіли на футбол? За кого будете вболівати?

— Ну звичайно за "Динамо"! Його тренер — мій друг.

С недоверием, но с улыбкой, глядя то на меня, то на паспорт — бамммм! — штамп.

— Ласкаво просимо в Україну. Хай щастить! — рассказал историю Андронов.

Тот матч завершился победой донецкого клуба со счетом 4:3.

Как ранее сообщал "Телеграф", донецкий "Шахтер" отказался продавать в английский клуб своего полузащитника Михаила Мудрика.