Российский журналист рассказал, как шокировал украинских пограничников
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И его пустили в Киев.
Российский спортивный журналист Алексей Андронов в своем телеграм-канале рассказал историю, как в 2016 году прилетел в Киев на матч "Динамо" — "Шахтер". На тот момент россиянам в возрасте от 18 до 60 лет был ограничен въезд на территорию страны.
По его словам, он находился в вышиванке киевского клуба, которая тогда была в моде, а главным тренером "Динамо" был Сергей Ребров.
(Язык оригинала сохранен)
— Невже у вас так можна?
— Так я ж не в Кремль прийшов!
— Яка мета вашого візиту?
— Футбол. Через три години "Динамо" — "Шахтар"
— Ви з Москви прилетіли на футбол? За кого будете вболівати?
— Ну звичайно за "Динамо"! Його тренер — мій друг.
С недоверием, но с улыбкой, глядя то на меня, то на паспорт — бамммм! — штамп.
— Ласкаво просимо в Україну. Хай щастить! — рассказал историю Андронов.
Тот матч завершился победой донецкого клуба со счетом 4:3.
Как ранее сообщал "Телеграф", донецкий "Шахтер" отказался продавать в английский клуб своего полузащитника Михаила Мудрика.
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