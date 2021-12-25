Російський журналіст розповів, як шокував українських прикордонників
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І його пустили до Києва.
Російський спортивний журналіст Олексій Андронов у своєму телеграм-каналу розповів історію, як у 2016 році прилетів до Києва на матч "Динамо" — "Шахтар". На той момент росіянам віком від 18 до 60 років було обмежено в’їзд на територію країни.
За його словами, він був у вишиванці київського клубу, яка тоді була в моді, а головним тренером "Динамо" був Сергій Ребров.
(Мова оригіналу збережена)
— Невже ви так можете?
— То я ж не до Кремля прийшов!
— Якою є мета вашого візиту?
- Футбол. За три години "Динамо" — "Шахтар"
— Ви з Москви прилетіли на футбол? За кого будете вболівати?
- Ну звичайно за "Динамо"! Його тренер – мій друг.
З недовірою, але з посмішкою, дивлячись то на мене, то на паспорт – бамммм! — штамп.
— Ласкаво просимо до України. Хай щастить! — Розповів історію Андронов.
Той матч завершився перемогою донецького клубу з рахунком 4:3.
Як раніше повідомляв "Телеграф", донецький "Шахтар" відмовився продавати до англійського клубу свого півзахисника Михайла Мудрика.
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