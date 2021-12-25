Російський журналіст розповів, як шокував українських прикордонників

І його пустили до Києва.

Російський спортивний журналіст Олексій Андронов у своєму телеграм-каналу розповів історію, як у 2016 році прилетів до Києва на матч "Динамо" — "Шахтар". На той момент росіянам віком від 18 до 60 років було обмежено в’їзд на територію країни.

За його словами, він був у вишиванці київського клубу, яка тоді була в моді, а головним тренером "Динамо" був Сергій Ребров.

(Мова оригіналу збережена)

— Невже ви так можете?

— То я ж не до Кремля прийшов!

— Якою є мета вашого візиту?

- Футбол. За три години "Динамо" — "Шахтар"

— Ви з Москви прилетіли на футбол? За кого будете вболівати?

- Ну звичайно за "Динамо"! Його тренер – мій друг.

З недовірою, але з посмішкою, дивлячись то на мене, то на паспорт – бамммм! — штамп.

— Ласкаво просимо до України. Хай щастить! — Розповів історію Андронов.

Той матч завершився перемогою донецького клубу з рахунком 4:3.

Як раніше повідомляв "Телеграф", донецький "Шахтар" відмовився продавати до англійського клубу свого півзахисника Михайла Мудрика.