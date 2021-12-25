Рус

Російський журналіст розповів, як шокував українських прикордонників

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
146
Олексій Андронов Новина оновлена 25 грудня 2021, 17:23
Олексій Андронов

І його пустили до Києва.

Російський спортивний журналіст Олексій Андронов у своєму телеграм-каналу розповів історію, як у 2016 році прилетів до Києва на матч "Динамо" — "Шахтар". На той момент росіянам віком від 18 до 60 років було обмежено в’їзд на територію країни.

За його словами, він був у вишиванці київського клубу, яка тоді була в моді, а головним тренером "Динамо" був Сергій Ребров.

(Мова оригіналу збережена)

— Невже ви так можете?

— То я ж не до Кремля прийшов!

— Якою є мета вашого візиту?

- Футбол. За три години "Динамо" — "Шахтар"

— Ви з Москви прилетіли на футбол? За кого будете вболівати?

- Ну звичайно за "Динамо"! Його тренер – мій друг.

З недовірою, але з посмішкою, дивлячись то на мене, то на паспорт – бамммм! — штамп.

— Ласкаво просимо до України. Хай щастить! — Розповів історію Андронов.

Той матч завершився перемогою донецького клубу з рахунком 4:3.

Як раніше повідомляв "Телеграф", донецький "Шахтар" відмовився продавати до англійського клубу свого півзахисника Михайла Мудрика.

Теги:
#ФК Шахтар #Кордон #Олексій Андронов #ФК Динамо (Київ)
Зеленський спантеличив українців своїм виглядом
Україна
Зеленський збентежив мережу своїм зовнішнім виглядом під час вітання з Різдвом (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський спантеличив українців своїм виглядом
Зеленський збентежив мережу своїм зовнішнім виглядом під час вітання з Різдвом (відео)
Дата публікації
Категорія
Гайдук переконаний, що Україна не поспішає приймати важливі та очевидні рішення
Хіба це так складно? Віце-адмірал про будівництво баз ВМС в Україні
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
"Ми вигадали Росію": У Зеленського відповіли на випад Путіна про створення України Леніним (відео)
Дата публікації
Категорія
Для вакцинації можна вибрати будь-який із доступних препаратів
Вакцинованих від коронавірусу українців щеплять знову: деталі
Дата публікації
Категорія
Традиції на Різдво 25 грудня
Католицьке Різдво 2021: що суворо заборонено робити цього дня