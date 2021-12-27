Мир перевернулся: украинский футболист перешел в бразильский клуб

Бразильский клуб провернул необычный трансфер.

Футбольный клуб "Колатина" из Бразилии подписал украинского полузащитника Никиту Синицына.

Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды в Twitter.

По информации источника, центральный полузащитник Синицын, который может сыграть и в центре обороны, в ближайшее время прибудет в команду. Ожидается, что наш соотечественник поможет команде в борьбе в Лиге Капишаба — чемпионат по футболу в бразильском штате Эспириту-Санту.

До этого Синицын играл за аматорские команды и выступал в чемпионате Черкасской области. Последним местом работы Никиты был ФК "Заря-Академия" из Белозерья (Черкасская область).

Примечательно, что "Калатина" также подписала новозеландского полузащитника с японским гражданством Джои Омотани.

Болельщиков заинтриговал такой подход боссов команды, ведь обычно бразильские футболисты едут покорять мир, а трансфер из Украины — это событие весьма необычное. К слову, Синицын стал первым украинцем в бразильском футболе. Добавим, что пресс-служба "Колатины" опубликовала ролик с игрой украинца. Под видео бразильский клуб научил своих болельщиков правильно выговаривать имя футболиста. Ранее сам клуб писал имя украинца кириллицей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" поборется за юного бразильца с "Реалом".